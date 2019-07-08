مدبولي يبحث التعاون الاقتصادي مع نظيره التنزاني في مطار القاهرة

وصل رئيس الوزراء التنزاني قاسم ماجاليوا، قبل قليل إلى مطار القاهرة، يلتقي خلالها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي استقبله في المطار، لبحث عدد من الملفات وسبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ومن المنتظر أن يعقد مدبولي لقاء مع نظيره التنزاني، لبحث الملفات المشتركة، خاصة في سد روفيجي التي تنفذه مصر في تنزانيا، فضلا عن بحث إمكانات تدعيم التعاون في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والثروة الحيوانية والطاقة والدواء.

يذكر أنّ حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا، شهد تطورًا ملموسًا خلال عام 2018، وبلغ 47.19 مليون دولار، مقابل 25.41 مليون دولار خلال عام 2017، ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح مصر بقيمة 37.28 مليون دولار.