تلقت الإعلامية ريهام سعيد، مُقدمة برنامج "صبايا" عبر شبكة تليفزيون "الحياة"، دعمًا ومُساندة كبيرة، على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أول ظهور لها بعد إصابتها بميكروب خطير في الأنف.

فنانات وإعلاميات حرصن على تقديم الدعم لريهام سعيد، بعد ظهور علامات المرض على الأخيرة، فضلًا عن تشكك البعض في طبيعة مرضها، إذ قالت لها الفنانة لطيفة: "ألف حمد الله على السلامة يا حبيبة قلبي وألف بعد الشر عليكى.. ربنا يتمم شفاءك ويحميكي"، فيما قالت الفنانة بدرية طلبة: "ربنا يشفيكى ويعافيكى ويتم شفاكى على خير وتقوم لأولادك ولحبايبك بالسلامة".

وضمت قائمة المشاهير، المطربة بوسي، إذ قالت لها: "ربنا يشفيكي يا حبيبتي ويعافيكي ويتم شفاكي علي خير يارب"، فيما قالت الفنانة نسرين أمين: "ألف سلامة عليكي يا حبيبتي وبعد الشر عنك"، أما الفنانة ميرهان حسين، قالت: "سلامتك ألف سلامة ربنا يتم شفاكي ويطمنا عليكي بحبك".

وحرصت الإعلامية سالي عبد السلام، على تقديم الدعم والمساندة لـ"ريهام"، بقولها: "بعد الشر عليكى، وربى يشفيكى ويعافيكى ويجعل كل وجع في ميزان حسناتك ويعوض لك كل الخير اللي عملتيه أضعاف أضعافه حبيبتي"، أما الإعلامية سالي شاهين، قالت لها: "ربنا يتمم شفاكي علي خير يا رب ويقويكي ويقومك بألف سلامة لأهلك وأولادك وكل اللي بيحبوكي"

وكانت ريهام سعيد، قد نشرت صورة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مُعلقة عليها: "أنا معنديش مرض جلدي ووشي موجود موقعش الحمد لله.. بشكركم علي دعواتكم.. وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات".