قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ "ختام أعمال القمة التنسيقية المصغرة التي تُعقد في النيجر سيكون اليوم، ولكن التعاون والتكامل بين أفريقيا مستمر ولا ينتهي"، موضحًا أنَّ هناك المزيد من المشروعات وخطط العمل المستقبلية والتي تتنبأ بمستقبل زاهر لأفريقيا.

السيسي: لدينا المزيد من المشروعات وخطط العمل تتنبأ بمستقبل زاهر للقارة السمراء

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة التنسيقية المصغرة التي يترأسها، بمشاركة عدد من زعماء الدول الأفريقية، أنَّ المجتمع الأفريقي يمتلك العديد من الموارد الأساسية والخامات والموارد الطبيعية، متابعًا "نحن الآن على قيد تنفيذ العديد من المشروعات، والتي سوف تسعد بها الشعوب الأفريقية، خاصة أنَّ الاتحاد الأفريقي هو اتحاد متكامل".