قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة التنسيقية المصغرة التي يترأسها، بمشاركة عدد من زعماء الدول الأفريقية، إنه يتشرف بترأس قمة الاتحاد الأفريقي.

وأكد ضرورة مواجهة التحديات على الساحة الإقليمية، التي تواجه المجتمع الدولي الأفريقي، لافتا إلى أنها فرصة من أجل تطوير المشروعات الاقتصادية والتجارية في القارة الأفريقية، مضيفًا: "لقد استكملنا الطريق سويا وقطعنا شوطا كبيرا في القارة الأفريقية من أجل نجاح عدد من الملفات".

وأضاف السيسي، أن التكامل والدعم من المجتمع الدولي للقارة الأفريقية مهم جدا، مشددا على ضرورة الإصلاح المؤسسي في القارة السمراء.