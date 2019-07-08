وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال مناقشة قانون تقاسم الموارد الاحيائية اليوم الإثنين، على مادة تقر إنشاء صندوق حماية الموارد الإحيائية وتقاسم منافعها بالجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية.

الصندوق ينظم اتفاقيات التقاسم محليا ودوليا بما لا يجاوز 500 ألف جنيه

وتنظم المادة تشيكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتؤول إليه مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة الطلبات المقدمة من ذوي الشأن للحصول علي التراخيص، وكذلك مصاريف المعاينات اللازمة لإصدار تراخيص النفاذ للموارد الإحيائية والتنقيب عنها، ومراجعة الموافقات المسبقة عن علم، ومتابعة اتفاقيات التقاسم محلياً ودولياً، بما لا يجاوز 500 ألف جنيه، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من محلس إدارة الجهاز.

كما تؤول للصندوق -وفقا للمادة- مقابل رسوم إصدار التراخيص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من مجلس إدارة الجهاز، ونسبة من القيمة الإجمالية للعوائد المباشرة أو غير المباشرة، لاستخدامات الموارد أو المعارف، ويتم الاتفاق على هذه النسبة، بالتفاوض بين صاحب الترخيص والجهاز بمشاركة المجتمع المحلى المعني.

ووفقا للمادة تعتبر أموال الصندوق أموال عامة، وتُخصص موارده للصرف منها في تحقيق أغراضه، ويرحل فائض الصندوق من سنة لأخرى.