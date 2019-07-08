انطلقت قافلة طبية من جامعة كفر الشيخ، اليوم، إلى منطقة سخا بالتنسيق مع وزارة الشباب والرباضة، بهدف تقديم خدمات طبية لأهالي المدينة والتي نظمتها كلية الطب البشري، حيث ‏جرى الكشف المجاني على جميع المرضى بتخصصات الباطني والأطفال على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين؛ كما جرى صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

وأكد الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذه القوافل الطبية تعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع البيئي وأنها تأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه و صرف العلاج اللازم بالمجان.

وأوضح أن عدد كبير من الأهالي توافدوا على القافلة للاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه من المقرر الاستمرار في هذه القوافل الطبية في قرى المحافظة لتقديم الدعم الطبي.