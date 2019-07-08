أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان لدراسته وإعداد تقرير بشانه لعرضه على المجلس.

مهلة 24 ساعة لمناقشة مشروع "حماية حقوق الملكية الفكرية"

وكان عبدالعال، في بداية الجلسة العامة اليوم، أعلن إعادة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية، والذى كان مقررً مناقشته في جلسة اليوم، إلى اللجنة المشتركة من "الزراعة والتعليم"، بناءً على طلبها.

ومنح رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة، مهلة 24 ساعة لإعادة مناقشة وكتابة تقرير عن القانون تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة.