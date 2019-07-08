أعلن اللوء جمال نورالدين محافظ أسيوط، انطلاق قوافل طبية بجميع التخصصات تبدأ غدًا الثلاثاء وتستمر حتى الأربعاء 18 ديسمبر المقبل، بعدد 12 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة كمرحلة أولى.

وأشار محافظ أسيوط، إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لضبط الأداء وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، منوهًا إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية من بينها مديرية الصحة وإدارتها الفرعية ورؤساء المراكز والمدن، للاهتمام بانطلاق تلك القوافل ووصولها للفئات المستهدفة فضلًا عن توفير سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجة تلك القوافل في القيام بعملها.

وأوضح أن تلك القوافل تفتح أبوابها أمام المواطنين للكشف في جميع التخصصات بالمجان دون مقابل مادي.

ومن جهته قال الدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن القوافل تنطلق غدًا في تخصصات الباطنة وجراحة ومسالك وأطفال ونساء والرمد والجلدية وتنظيم الأسرة بمشاركة فرق طبية متخصصة ويجرى صرف الأدوية العلاجية بالمجان.

ونوه إلى أن القوافل تشمل قرى الأطاولة وبصرة والحاج موسى بمركز الفتح والشنابلة وعزبة إسحاق بمركز أبنوب وبني عدي وجحدم بمركز منفلوط والمنشأة الكبرى بالقوصية ودير الجنادلة بالغنايم والبربا بصدفا والتضامن بالبداري ودشلوط بديروط.