تتأهب عدد من البلدان لمواجهة خطر الزلازل التي تضرب مناطق مختلفة حول العالم، إذ شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية هزة أرضية قوية مساء السبت الماضي، بلغت قوته 7.1 درجة، بعد يومين فقط من هزة أرضية قوية في المنطقة ذاتها، حسب ما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وكان زلزال بلغت قوته 6.4 درجة ضرب كاليفورنيا الواقعة غرب الولايات المتحدة، مساء الخميس الماضي، وشعر به السكان، حسب ما ذكر المعهد الأمريكي الجيولوجي وشهود.

وسبب الزلزالين حرائق ودمر الطرق السريعة، إلى جانب الأضرار التي ألحقها بعدد من المباني والإصابات البشرية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

فيما أفاد رجال الإنقاذ في الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في الولايات المتحدة، بانقطاع خطوط الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي بعد الزلزال الذي استمر 20 ثانية، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

زلزال يضرب إيران نتج عنه هزة أرضية في الكويت والعراق

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر، شرق مدينة الأهواز الإيرانية بإقليم خوزستان، حسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ودعا مدير منظمة الطوارئ بإقليم خوزستان، السكان إلى الحفاظ على هدوئهم، مؤكدا إرسال فرق لتفقد المحافظة بعد الزلزال، حسب ما أفاد موقع روسيا اليوم.

ونقلا عن وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فبعد وقت قصير ضرب زلزال جديد بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، منطقة مسجد سليمان بالمحافظة ذاتها، ما أدى إلى تضرر الجامع التاريخي "سليمان" في المدينة، إلى جانب تصدع جدران بعض البيوت السكنية.

ونقلا عن صحيفة" الراي" الكويتية، فإنّ عددا من سكان مناطق مختلفة في الكويت شعروا بهزة أرضية تفاوتت في درجتها.

وأعادت جماعة الخط الأخضر البيئية بالكويت، الشعور بالهزة الأرضية إلى الزلزال الذي ضرب غرب ايران وبلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح مدير شبكة رصد الزلازل الكويتية الدكتور عبدالله العنزي، أنّ زلزال غرب إيران يبعد عن الكويت 265 كيلومترا.

وفي العراق، ضربت هزة أرضية خفيفة اليوم مدينتي البصرة والعمارة بجنوب العراق، وأفاد بيان لهيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي هناك، بأنّ سكان المدينتين شعروا بالهزة التي مصدرها إيران وقوتها نحو 5 درجات على مقياس ريختر.

زلزال عنيف شرق إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي جديد

وقع زلزال بلغت قوته 7.1 درجة قرب الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سولاويسي الإندونيسية مساء أمس، وذكرت وكالة الزلازل الإندونيسية أنّ الزلزال وقع في البحر على عمق 10 كيلومترات، ما دفع السلطات للتحذير من حدوث موجات مد عملاقة "تسونامي"، نقلا موقع سكاي نيوز عربية.