تسليم زريعة أسماك مجانا لمزارعي الأرز في الشرقية

أعلن المهندس علاء عفيفي، مدير مديرية الزراعة بالشرقية، بدء توزيع زريعة أسماك "مجانا" على مزارعي الأرز، بهدف المساهمة في زيادة دخلهم، من خلال تربية الأسماك في حقول الأرز (حيث أن مياه سُقياها كثيفة)، مشيرا إلى أن الجمعية الزراعية في مركز بلبيس، نقلت الزريعة اليوم، ووضعها في حقول الأرز المغمورة بالمياه.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، في بيان له، أنه توزيع الزريعة مجانا، يأتي دعما من الدولة لجميع مزراعي الأرز بنطاق المحافظة، للمساهمة في زيادة دخلهم، بزيادة محصول الأرز والأسماك معا، حيث يتم توفير كمية من البروتين السمكي للمزارع بمتوسط 21 – 24 كجم للفدان الواحد، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الأرز من ربع إلى نصف طن من الفدان.

وأشار إلى أن زراعة الأسماك بحقول الأرز لها الكثير من الفوائد، بخلاف ما سبق، منها:

1- المساهمة في القضاء على الطحالب.

2- التغذية على آفة "الديدان الحمراء".

3- زيادة خصوبة التربة.

4- القضاء على الطحالب الخيطية المسببة لاختناق الجذور فى زراعات الأرز.

5- عمل التهوية الجيده للمياه الموجودة في حقول الأرز، من خلال الحركة المستمرة للأسماك.

6- تساعد على تسميد التربة، بواسطة فضلات الأسماك.

7- مخلفات الأسماك في الحقل تؤدي إلى خصوبة التربة، مما يقلل من معدلات تسميد الأرز.

8- القضاء على ظاهرة الريم في حقول الأرز التي تؤثر سلبا على الإنتاجية.

9- تتغذى الأسماك على يرقات البعوض، مما يقلل من الخطر على الصحة العامة للإنسان.