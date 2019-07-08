حمدي الميرغني عن مشاركته في "حملة فرعون": الجمهور "اتخض"

قال الفنان حمدي الميرغني، إن الجمهور أصيب بـ"خضة" من مشاركته في بطولة فيلم "حملة فرعون" للمخرج رؤوف عبدالعزيز، بطولة الفنان عمرو سعد، والمعروض حاليا في دور العرض السينمائي.

وأضاف الميرغني، لـ"الوطن"، أن لسان حال الجمهور كان يتساءل قائلا، "أنت بتعمل إيه في الفيلم ده؟".

وتابع: "هذه الخضة سببها أن الفيلم لا ينتمي إلي نوعية الأفلام الكوميدية، إذ أنه يخلو من كوميديا (الإيفيهات) عبر أحداثه، وإنما يعتمد على كوميديا الموقف، باعتبارها الأكثر ملاءمة لأحداثه".

يشارك في بطولة فيلم حملة فرعون، روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، رامز أمير والنجمين العالميين مايك تايسون وهافتور يوليوس بيورنسون.