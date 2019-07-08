قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، إنه جارٍ دراسة إنشاء طريق يربط قرية المنيرة بالكيلو 10 تحت مسمى القوس الشمالي، وذلك لمرور سيارات النقل الثقيل وغيرها في إطار خطة المحافظة لتطوير الطرق الرئيسية والداخلية، بالإضافة إلى إنشاء طريق دائري جديد يربط بين مطار الداخلة، وحتى قرية غرب الموهوب بطريق الداخلة الفرافرة بطول 53 كيلومترا.

وأضاف المحافظ، أن الطريق الدائري الجديد بمركز الداخلة سيمنع مرور سيارات النقل الثقيل داخل مدينة موط والقرى المختلفة في المنطقة ما بين موط وحتى غرب الموهوب، الأمر الذي سيؤدي إلى الحفاظ على الطرق المختلفة ويحد من الحوادث المتكررة وبالأخص بالمنطقة أمام قرية القصر الإسلامية.

من جهة أخرى، قال المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه جري البدء في تنفيذ مشروع مبنى إداري وتجاري بحديقة السلام في مدينة الخارجة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 14 مليون جنيه. وأضاف أن المشروع يتضمن تنفيذ وحدات إدارية وتجارية بعد أن جري تخصيص جزء من مساحة الحديقة وتقدير قيمتها بحوالي 13 مليون و500 ألف جنيه.

وفي سياق متصل، أكد حسين، البدء في تنفيذ مبادرة "بيتك بإيدك"، والتي تتضمن تنفيذ عمارتين سكنيتين لصالح مجموعة من الشباب بمنطقة حي "ميتالكو" بالخارجة، حيث جري تقدير قيمة الأرض المقام عليها المشروع بحوالي 2 مليون جنيه على أن يجري التنفيذ خلال 8 شهور من تاريخ التنفيذ.