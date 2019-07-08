الصفحة الأولى من عدد "الوطن" غداً

تحت عنوان: المخالفات تطارد "الاتحاد الفاشل" تقرأ في عدد الوطن غداً الثلاثاء 8 يوليو:

الجهاز المركزي للمحاسبات يرصد سقوط مجلس اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة في توقيع عقود رعاية مخالفة للوائح والقانون.

وفي صفحات الرياضة أيضاً تقرأ: تعظيم سلام للفراعنة

العالم يشيد بتنظيم "كان": بنية تحتية قوية.. وتعامل أمني راقٍ.. وسلوك جماهيري ممتاز.

الملاعب تبهر المشاركين.. و"تذكرتي" قضت على السوق السوداء و36 مليون دولار مكاسب التنظيم.

وعلى صفحات الفن تقرأ حواراً للفنان الكوميدي حمدي الميرغني قال فيه: "مسرح مصر" تجربة واكتب عصر "التيك أواي".. واستعانة السينما بنجوم أجانب تنشط السياحة المصرية.. والعمل مع عادل إمام حلم وتحقق.