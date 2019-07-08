بالأسلحة والسياسة.. تركيا تستخدم "إخوانها" للعبث بأمن ليبيا

لم تكن تركيا بعيدة عن المشهد الليبي منذ بدء الأزمة في البلاد عام 2014، ولم يعد خافيا على أحد أن أنقرة تدخلت ولا تزال في الشأن الداخلي الليبي سياسيا وعسكريا، حيث تّصل سفن محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية من ميناء سامسون التركي إلى العاصمة طرابلس، وذلك بحسب تقرير مصور أوردته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وتسعى تركيا بتدخلها في الشأن الليبي، بحسب التقرير، إلى تمكين الإخوان من حكم ليبيا والسيطرة على مقدرات الدولة الليبية، نظرا لأن عناصر تلك الجماعات الإرهابية قد ارتموا بأحضان تركيا، خاصة بعد أن نبذهم المحيط العربي، وأصبح مشروع الإخوان في الشرق الأوسط يرتبط تنظيميا بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وماليا بقطر.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إلى أن هناك أسلحة وطائرات تركية مسيرة وصلت إلى أيدي ميليشيات طرابلس، مضيفًا :" هناك دعما تركيا للميليشيات، وقد استخدمت طائرات دون طيار تركية".

وأعلن الجيش الليبي قبل أيام عزمه شن هجمات على السفن التركية التي تدخل مياه ليبيا الاقليمية واعتبر المصالح التركية في البلاد اهداف مشروعة وجاء الرد من الجانب التركي على لسان وزير دفاعها خلوصي آكار بان تركيا سترد على اي هجوم من الجانب الليبي، فيما يتهم الجيش الليبي تركيا بتورطها بتجنيد مسلحين ونقلهم الى ليبيا من سوريا بعد تزوير جوازات سفرهم بالإضافة الى تسليح قوات حكومة الوفاق.