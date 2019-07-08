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المصروفات الدراسية في الجامعة الحديثة للتكنولوجيا عام "2019- 2020"

المصروفات الدراسية في الجامعة الحديثة للتكنولوجيا عام "2019- 2020"

الجيش الليبي: قضينا على سلاح جو الميليشيات.. ويتبقى طائرات بدون طيار

الجيش الليبي: قضينا على سلاح جو الميليشيات.. ويتبقى طائرات بدون طيار

محافظ قنا يطالب بسرعة إنهاء محطة مياه فرشوط

محافظ قنا يطالب بسرعة إنهاء محطة مياه فرشوط

بالصور.. تحليل مخدرات مفاجئ لـ 143 عاملا بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

بالصور.. تحليل مخدرات مفاجئ لـ 143 عاملا بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

ترامب: من الأفضل لإيران أن تكون "حذرة" بشأن تخصيب اليورانيوم

ترامب: من الأفضل لإيران أن تكون "حذرة" بشأن تخصيب اليورانيوم

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خبراء يوضحون دور المنطقة الحرة في إزالة الحواجز التجارية الأفريقية

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