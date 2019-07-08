الجيش الليبي: قضينا على سلاح جو الميليشيات.. ويتبقى طائرات بدون طيار

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أنه لم يتبقَ للميليشيات الإرهابية في طرابلس سوى الطائرات بدون طيار عقب القضاء على السلاح الجوي لها، كما أن الروح الانهزامية بدت ظاهرة على الميليشيات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف "المسماري"، أنه للأسف وصل لمدينة مصراتة التي تُسيطر عليها ميليشيات طرابلس 21 جثة تعود إلى شباب تم التغرير بهم، حيث إن قادة الميليشيات في طرابلس زجوا بهؤلاء الشباب في أتون المعارك بدلا من أن يكونوا على رأس عملهم أو في جامعاتهم أو على مقاعد دراستهم.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إلى أنه في بداية العمليات العسكرية باتجاه طرابلس مطلع أبريل الماضي، بدأ تنظيم داعش يقوم بعمليات خلفية لإشغال الجيش الوطني بمعارك جانبية، وقد رحب قادة من ميليشيات طرابلس بهذه الهجمات على الجيش، ولكن الجيش الليبي قاد العمليات العسكرية في المدن الأمامية وكذلك الخلفية باقتدار سواء ضد ميليشيات طرابلس أو محور الشر ممثلا في الإخوان وداعش والقاعدة.

وأوضح المسماري، أن هناك دلائل تُشير إلى مبايعة أمير داعشي جديد في ليبيا، ويعتقد أن يكون الأمير هو محمود البرعصي الذي كان أمير داعش في مدينة بنغازي، كما أن مسلحي التنظيم من الأجانب، لا سيما القادمين من العراق، قُتلوا في عمليات لقوات الجيش الوطني الليبي على مدار شهر يونيو الماضي.