أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة تقديم الطلاب الذين أتموا المرحلة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 15 يوليو الجاري.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن مدراس التكنولوجيا ذات طبيعة خاصة جعلتها تختلف عن جميع المدارس بمصر، فهي تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر، وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم.

وأوضح أن المنظومة تهدف أيضا إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير، من خلال تدريبات معتمدة، على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها.

وأضاف مجاهد أن الوزارة تعطي فرصا متساوية لجميع الطلاب، للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كـ"ضرورة اجتياز المتقدم اختبارات فى اللغتين الإنجليزية والعربية والرياضيات" التى تضعها الوزارة، وكذلك "المقابلة الشخصية، والكشف الطبي" اللذان سيعقدان في مقر المدرسة المتقدم لها الطالب خلال شهري يوليو وأغسطس.

وقالت حبيبة عز مستشارة وزير التعليم ومنسق مشروع إصلاح التعليم، إن المدارس التي تم مد فترة التقديم بها كالتالي:

1- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع مجموعة شركات أمريكانا، ومؤسسة مصر الخير، وتتخصص المدرسة بمجال إدارة وتشغيل المطاعم.

2- مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية، بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، والمعهد الأوروبي للتنمية، وتتخصص بمجال الصيانة الكهربائية.

3- I – Tech school for Applied Technology ، بالشراكة مع شركة IBM، ومؤسسة الألفي، وتتخصص المدرسة بمجال تكنولوجيا المعلومات، وتعمل بنظام P-TECH المعروف عالميا.

وأضافت مستشارة وزير التعليم، أنه يتم توفير العديد من المميزات لطلاب تلك المدارس مثل "البيئة التعليمية المتميزة، والتدريب العملي بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وإمكانية الحصول على مكافآت مالية في أثناء فترات التدريب العملي، ومنح دراسية للطلبة المتفوقين، وأيضًا فرص تعيين في شركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

واختتمت عز، أنه جاري الآن العمل على إطلاق مدارس أخرى بمجالات متعددة بمختلف أنحاء مصر لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن ضمن تلك المدارس مدرسة الشهيد محمد عبد الله الكفراوي بمحافظة الشرقية بالشراكة مع مؤسسة آل سويدي للتنمية، والتي ستصبح من أكبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك مدرسة أخري بمحافظة بورسعيد بالشراكة مع شركة سوموتومو والجايكا.

و تتوافر المعلومات حول كيفية التقديم وشروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://emis.gov.eg /

ويشار إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هي مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة، للحفاظ على جودة المدرسة، والعملية التعليمية بها.

وتعمل تلك المدارس على تطبيق الجانب النظري، على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ومعتمدة دولية، والجانب العملي، من خلال توفير تدريب عملى للطلاب بمصانع وشركات الشريك الصناعي.