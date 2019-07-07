أطلق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، شارة البدء لتطبيق التعليم المزدوج في المحافظة، من خلال 4 مدارس.

وقال، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لربط مدارس التعليم الفني بالمصانع والشركات، اليوم، إن هناك اهتماما كبيرا بالتعليم الفني، وتحويل المدارس الفنية "الصناعية والزراعية والفندقية" إلى مدارس منتجة، مضيفا أن "التعرف على مؤسسات العمل شيء صعب جدا، لأن المجتمع الخارجي غير الداخلي، وما يحدث في الشركات والمصانع، يجعل الطلاب يصطدمون بالواقع ولدينا مشكلة فى العمالة المدربة، لذلك سنقوم بتطبيق التعليم المزدوج".

وتابع أن "الأيدي التي تعمل في الصناعة هي التي تكسب، حيث إن المعلومة في المدارس شيء والمعرفة شيء آخر، وهذا هدف التعليم المزدوج، وسيتم إنشاء مدرسة داخل مصنع والعكس، وهذا لن يتم إلا بتعاون رجال الأعمال، وتعليم الطالب ثقافة العمل".

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،أن المؤتمر سيخرج بتوصيات لأصحاب المصانع والشركات ولجنة التعليم والتدريب المزدوج بالوزارة بالإضافة مشاركة نماذج ناجحة من محافظات أخرى.

وأشارت إلى أنها صُدمت من عدم وجود التعليم الفني المزدوج بكفر الشيح، رغم أنها محافظة تزخر برجال الأعمال، وأصحاب المصانع الشرفاء، مؤكدة أن الوزارة استجابت للمديرية، لتطبيق هذا النموذج بالتعليم الفني، وحرصا من محافظ كفر الشيخ سيتم تطبيقه في 4 مصانع بمركز قلين.

وكرّم محافظ كفر الشيخ المتميزين من أوائل الطلاب للتعليم الفني، وقبّل رؤوس أهالي الطالبات المتفوقات.