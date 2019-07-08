«سمسار تاكسى».. مشروع «الأسطى بلال» لتحسين العلاقة بين الركاب والسائقين

بعد 15 عاماً من العمل سائق تاكسى، ابتكر محمد محيى الدين، الشهير بالأسطى بلال، مهنة جديدة من وحى خبرته الطويلة فى هذا المجال، وهى العمل كسمسار بين سائقى التاكسى والركاب، اتفق «بلال» مع عدد من السائقين على توفير زبائن لهم، مقابل منحهم خصماً يختلف باختلاف المسافة، ويتراوح بين 5 و25 جنيهاً.

يحصل العملاء على خصومات تتراوح بين 5 و25 جنيهاً

بدأ «بلال» فكرته من واقع تعامله مع زبائن من مختلف شرائح المجتمع، ومعرفته بالطريقة التى يفضّلها الركاب فى التعامل، فاتفق مع السائقين على تقديم خدمة مميزة وجذب العملاء من خلال خصم يزيد كلما زادت المسافة: «باستقبل طلبات الزبائن بالتليفون والواتساب، وبارشح للعميل أكتر من سواق يكون قريب من المنطقة اللى ساكن فيها، وبمجرد ما باوصلهم ببعض مهمتى بتنتهى»، يشرح «بلال» قوائم الخصم التى يعتمدها نظامه: «المشوار اللى أقل من 50 جنيه، العميل بياخد خصم 5 جنيه، واللى أزيد من 50 جنيه بيوصل الخصم لـ10 جنيه، واللى زيادة عن 100 جنيه بياخد خصم 15 جنيه، وهكذا كل ما يزيد السعر، الخصم بيزيد معاه».

بعد تحريك أسعار الوقود خلال هذا الأسبوع، والذى أعقبته زيادة الأسعار فى بعض وسائل المواصلات، استغل «بلال» رغبة المواطنين فى التوفير، وأعلن عن مشروعه لتشجيع المواطنين على الاستفادة بالخدمة والحصول على خصم: «المشروع ده مش لفترة معينة، ولا له علاقة بارتفاع أسعار البنزين، إحنا شغالين بيه على طول وهنستمر، وبنستغل أى أزمة علشان نستفيد منها»، مؤكداً أنه وجد إقبالاً كبيراً على المشروع، سواء من جانب السائقين المشاركين أو الركاب».