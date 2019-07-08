أعلنت المحافظات وكافة جهات الدولة المعنية الحرب على مخالفى تعريفة سيارات الأجرة بـ«الأرقام الساخنة» لتلقى شكاوى المواطنين ضد غير الملتزمين. وأكدت الإدارة العامة للمرور إلزام جميع السائقين بوضع التعريفة على زجاج السيارة، وتحويل المخالف إلى النيابة، بالإضافة إلى وضع أفراد شرطة سريين لمراقبة التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة، فيما قالت وزارة التنمية المحلية إن «الرقابة مستمرة على سائقى المواقف، وأى تجاوز سيتم التعامل معه بالقانون».

وقال مصدر أمنى إن وزارة الداخلية قامت منذ صدور ترشيد الدعم عن المواد البترولية، الجمعة الماضى، بإنشاء غرفة عمليات رئيسية بالوزارة للتواصل مع غرف العمليات الفرعية فى مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمتابعة تداعيات القرار ومدى التزام السائقين بالتعريفة، مضيفاً أن غرف عمليات إدارات المرور قامت بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظات، وقام مديرو الأمن ومديرو إدارات المرور بتفقد مواقف السيارات الرئيسية، للتأكد من وضع تعريفة الركوب الجديدة التى حددتها كل محافظة على زجاج السيارة الأمامى وفى مكان واضح للمواطنين.

وأوضح المصدر أن «الداخلية» قامت بحصر جميع مواقف السيارات العشوائية فى المناطق الشعبية، ودفعت بعدد من رجال الشرطة السريين بأقسام الشرطة لإخطار رئيس مباحث الدائرة بمدى التزام السائقين بتعريفة الركوب، وتم وضع كمائن متحركة على كافة المحاور والشوارع الرئيسية والسريعة داخل المحافظات وخارجها، وسؤال المواطنين عن الأجرة التى تم تحصيلها منهم، مشيراً إلى أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، شدد على ضرورة التأكد من خط سير السيارة للتصدى للسائقين الذين يقومون بتقطيع المسافة للتحايل على القانون وتحصيل أجرة مضاعفة مستغلين حاجة المواطنين.

"المرور": وضع التعريفة على زجاج السيارة وتحويل المخالف للنيابة.. وشرطة سرية لمراقبة التزام السائقين.. وغرفة عمليات مركزية لمنع الزيادة العشوائية

وأكد أن هناك تعليمات صارمة بالتصدى لكل سائق مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور وإحالته إلى النيابة العامة، وسحب رخصة السيارة والسائق والتحفظ على المركبة.

من جانبه أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة طالبت المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير مع تشديد الرقابة وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين.

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن» أن الأمور تسير بشكل طبيعى، بعدما تم التحذير من محاولة بعض قائدى السيارات زيادة أجرة الركوب عن التعريفة القانونية وقيام بعض السائقين بتقطيع المسافات، وسيتم التعامل بحسم مع الشكاوى، مشدداً على أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع سير الأوضاع فى كافة المحافظات منذ إعلان وزارة البترول الزيادة الجديدة فى أسعار المواد البترولية، مؤكداً أنه سيتم سحب تراخيص السائقين غير الملتزمين بالتعريفة الجديدة وإلغاء رخصة السرفيس واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. من جانبه، طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المواطنين بعدم الاحتكاك بالسائقين المخالفين أثناء الرحلة، والتوجه بعد الوصول للمسئولين بالموقف وإبلاغهم برقم السيارة المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد سائقها، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد سائقين خالفوا التعريفة، وأكد أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء للتأكد من حسن سير العمل بالمواقف والتعامل مع أى شكاوى ومتابعة محطات الوقود ومخازن أنابيب البوتاجاز.

"التنمية المحلية": الرقابة مستمرة وسنتعامل بحسم مع المتجاوزين بالقانون

وكثف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس بالجيزة الحملات المرورية بمواقف نقل الركاب للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة مع تعليق اللافتات والبانرات فى كل المواقف الرسمية داخل المحافظة وعددها 35 موقفاً، ولصق الاستيكرات على واجهة وخلفية السيارات، موضَّحاً بها خط السير والتعريفة المحددة بعد التعديلات.

وخصصت المحافظة خطوطاً ساخنة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات على «19285» الخط الساخن للإدارة العامة لمرور الجيزة، و«35869193» و«114» خط ساخن المحافظة.

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وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الالتزام بالتعريفات المحددة والاستمرار فى شن الحملات التفتيشية داخل المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة ومباحث المرور وجهاز السرفيس والنقل الجماعى لمنع أى زيادة عشوائية فى تعريفة الركوب واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالف.

وفى بنى سويف، أعلن المحافظ هانى عبدالجابر، تخصيص خطين ساخنين لاستقبال شكاوى المواطنين عبر رقم «114» بديوان عام المحافظة، و«136» الخاص بالإدارة العامة للمرور، والرقم «01018460099» على خدمة «الواتس أب»، ضمن حزمة الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لمنع التلاعب واستغلال المواطنين، فيما نشرت محافظة الدقهلية التعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى فى كافة مواقف السيارات والميادين العامة، وتتلقى المحافظة شكاوى المواطنين من السائقين على الخط الساخن 114، وأرقام غرفة عمليات المحافظة «0502314880، 0502327792، 0502316644»، بالإضافة إلى أرقام الإدارة العامة للمرور «2216775، 2243514».

وأعلنت محافظة سوهاج تخصيص الرقم «4608073» الخاص بغرفة عمليات المحافظة لاستقبال أية شكاوى واردة بخصوص تطبيق التسعيرة الجديدة لركوب سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية.

وناشد اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، المواطنين الإبلاغ عن أى محاولة استغلال من قبَل السائقين فيما يخص تعريفة سيارات الأجرة، عبر الخط الساخن رقم 114 ورقم «0464933158» الخاص بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أى تجاوزات، لسرعة التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة.

وخصصت محافظة الأقصر رقماً خاصاً لتلقى شكاوى المواطنين من السائقين الذين لا يلتزمون بالتعريفة الجديدة التى أقرتها المحافظة بعد ارتفاع أسعار الوقود، فيما حددت محافظة المنوفية أرقاماً ساخنة على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين من خلال تفعيل غرفة العمليات والأزمات المركزية بالديوان العام لتلقى أية شكاوى (2239804- 2224899-2222035 + 048) ورصدها والتعامل الفورى معها.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة الالتزام بتعريفة المواصلات المقررة، والضرب بيد من حديد على كل من يستغل الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وقال المحافظ إن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام تعمل على مدار ٢٤ ساعة، وتتلقى أى بلاغات وشكاوى من المواطنين على أرقام «0453356575، 0453354128،0453356556، 0453342174، 0453349872».