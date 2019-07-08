قال اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون يلزم السائق بالإعلان عن تعريفة الركوب بشكل واضح من خلال «ستيكر لاصق» على السيارة، مؤكداً أن هناك التزاماً كاملاً من السائقين بالتعريفة الرسمية المحددة للركوب من قِبَل وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية.

وأشار «عبدالمعطى» لـ«الوطن» إلى أن غرفة عمليات الجهاز تعمل على مدار اليوم لرصد أى مخالفات واتخاذ الإجراءات، موضحاً تخصيص رقم 19588 لتلقى شكاوى المواطنين.

بداية.. كيف رصد جهاز حماية المستهلك تحريك أسعار الأجرة للنقل الداخلى ووسائل التنقل فى المحافظات؟

- تم تحديد تعريفات الركوب لكل خط طبقاً للجنة مشكَّلة من الأجهزة المعنية بداخل كل محافظة، وفقاً لخطة مدروسة، حيث كان متوسط زيادة التعريفات من 10 إلى 15% وطبقاً لمعايير محددة، وقمت شخصياً بجولات فى المواقف والتقيت السائقين والمواطنين، وبصراحة وجدت سائقى السيارات متجاوبين وملتزمين بالتعريفة الرسمية، وأيضاً للأمانة فإن المواطنين يدركون حجم الإصلاح والتقدم الموجود، ودائماً أقول إن الشعب المصرى هو البطل الحقيقى ومقدّر جيداً لحجم الإصلاحات.

اللواء راضى عبدالمعطى: القانون فرض عقوبات رادعة ضد المخالفين

ما العقوبات التى تفرض على السائقين حال اكتشاف مخالفتهم للتعريفة الرسمية؟

- مبدئياً، قمنا بتوجيه تحذير لكل السائقين فى المواقف العامة من مسألة عدم الالتزام بالتسعيرة القانونية دون أى زيادة، والقانون فرض عقوبة رادعة ضد مَن لم يلتزم بالأسعار الرسمية، وهناك تنسيق تام بين إدارة المرور وأجهزة الدولة لمراقبة لمتابعة مواقف السيارات بعد زيادة أسعار البنزين، ولن يتم التهاون لحظة فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستغلين، وفرضت على السائقين أن يوضع لاصق على زجاج السيارة بسعر الأجرة، وأما بالنسبة للعقوبات حال مخالفة السعر الرسمى، فقانون حماية المستهلك تضمن فى مادته 66 العقوبات بالنسبة للمخالفات فى هذا القانون، حيث نصت على أنه «يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه أو مثلى قيمة المنتج أو الخدمة».

وماذا إذا وجد المواطن مخالفة من السائق فى سعر الأجرة الرسمية، كيف يتحرك لحفظ حقوقه؟

- مبدئياً هناك غرفة عمليات للجهاز تعمل على مدار اليوم لرصد أى مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لصون حقوق المستهلكين، فضلاً عن انتشار سيارات الضبطية القضائية بمختلف محطات الوقود ومواقف السيارات لمراقبة الالتزام بالأسعار الجديدة، وتخصيص الجهاز لخط ساخن 19588 لتلقى شكاوى المواطنين بشأن استغلال السائقين للركاب، وأناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن أى ممارسات سلبية بالأسواق، أو خاصة بالأسعار الجديدة للمحروقات عبر الرقم الهاتفى «01281661880» الخاص بخدمة «المواطن رقيب» أو من خلال الموقع الرسمى للجهاز.