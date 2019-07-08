أكدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، أنه لا مخالفات تستحق التحقيق، أو إصدار عقوبات بشأنها، خلال التغطية الإعلامية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر حالياً. وقال الإذاعى فهمى عمر، رئيس اللجنة، إنها أشادت بالصورة المشرفة التى كان عليها ولا يزال الإبهار التنظيمى للبطولة.

وأضاف «عمر»: «رغم المرارة التى سببها خروج المنتخب، فإن اللجنة تهيب بكل العاملين فى المجال الرياضى وأعضاء المنظومة الرياضية والجماهير الإقبال على حضور المباريات بنفس الزخم الذى شهدناه من قبل أثناء تشجيع المنتخب الوطنى، للحفاظ على كل المكتسبات التى تحققت تأكيداً لهذا النجاح التنظيمى الرائع».

"لجنة الضبط": تحفظات على "استوديوهات التحليل" فى القنوات.. و"عمر": يجب إنجاح البطولة

وأوضح «عمر»، لـ«الوطن»، أن «اللجنة تهيب بوسائل الإعلام الاستمرار فى الدور الإيجابى الذى كان له الأثر الواضح فى إنجاح البطولة، حتى تعود الجماهير الوافدة إلى بلادها حاملة عن مصر ذكريات طيبة وأياماً جميلة».

وقال الناقد الرياضى عادل ماهر، عضو اللجنة: «نعمل على إعداد تقرير بما قد يقع من مخالفات فى البرامج الرياضية والصحف والإذاعة أثناء تغطية فعاليات البطولة، وهناك عدة ملاحظات على بعض الاستوديوهات التحليلية، مثل الاستوديو الذى تنظمه شبكة الشباب والرياضة».

وأوضح «ماهر» أن لجنة المعلقين، التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، ستعقد اجتماعاً لإبداء بعض الملاحظات المتعلقة بدقة المعلومات التى يتناولونها، والتركيز على صقل ثقافة المعلّق، وعدم التمجيد فى ضيوف الاستوديو التحليلى دون داعٍ، وتابع: «لا توجد خروقات فى تغطية الصحافة للبطولة، والجميع سخّر جهده لدعم المنتخب، فضلاً عن إشادة الجميع بحسن التنظيم».