قالت الدكتورة آمال خطاب، مدير إدارة التثقيف الصحي بمنطقة غرب الطبية بالإسكندرية، اليوم، إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تشمل تقديم الفحص والعلاج بالمجان.

وأكدت "خطاب"، خلال ندوة تثقيفية بعنوان "صحة المرأة"، نظمها مركز إعلام غرب الإسكندرية، بجمعية نور الحق لأهالي الورديان والقباري، اليوم، أن الحملة تأتي بمشاركة الممرضات والأطباء من السيدات فقط، وتهدف إلى توقيع الكشف على أمراض السكر والضغط والعظام.

وأضافت أن الحملة تستهدف العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عاما، على أن تقدم الخدمات الخاصة بالمبادرة فى الوحدات الصحية، وتعمل خلال فترة صباحية فقط من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرا.

كما استعرضت مدير إدارة التثقيف الصحي بمنطقة غرب الطبية مفهوم ختان الإناث والأسباب الخاطئة لانتشاره بالمجتمع المصري وأنواعه والآثار الصحية المترتبة ومنها التهابات المهبل والرحم وآلام الولادة وخلع في الحوض، وأحيانا حدوث النزيف الذي قد يؤدي إلى الوفاة.

وأشارت إلى أن ختان الإناث يمكن أن يسبب صدمة عصبية وأنها جريمة طبقا لقانون العقوبات المصري، كما أوضحت أثره على فقدان الإحساس بالأمان وتفاقم المشكلات الأسرية، التي تترتب على الختان وأهمها الخلافات بين الزوجين وأحيانا تصل إلى الطلاق.