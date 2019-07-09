أصيب 5 أشخاص، اليوم، إثر انقلاب سيارة على طريق مدينة أبورديس الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي السويس على بعد 20 كيلومترا من مدينة أبورديس باتجاه مدينة طور سيناء، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى أبورديس العام.

وقال الدكتور خالد أبوهاشم إنه جرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفى، مؤكدا أن جميع المصابين في حالة صحية جيدة فيما عدا طفلة عمرها 3 سنوات جرى نقلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.