وزيرة الصحة تشدد على سرعة اعتماد مستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديد

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على سرعة تسجيل مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد، بهيئة الاعتماد والرقابة، إحدى هيئات التأمين الصحي الجديد المسؤولة عن اعتماد المستشفيات التي يتم ضمها للمنظومة الجديدة، طبقا لمعايير الجودة.

جاء ذلك خلال اجتماعها فور وصولها مساء الاثنين، بالقائمين على تطبيق المنظومة الجديدة، بمبنى هيئات التأمين الصحي الجديد ببورسعيد، لمتابعة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، والذي تم تدشينه في الأول من شهر يوليو الحالي.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الاجتماع تناول مستجدات التشغيل التجريبي من حيث تردد المواطنين على وحدات طب الأسرة لفتح الملفات الطبية، وعدد العمليات والفحوصات التي أجريت للمواطنين الذين تم إحالتهم من الوحدات إلى مستشفيات المنظومة الجديدة، مشيدة بإقبال المواطنين وحرصهم على الانضمام للمنظومة الجديدة.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة وضع الهيكل التنظيمي النهائي لمستشفيات التأمين الصحي الجديد، بما يحقق الحوكمة، موضحًا أن الوزيرة وجهت على ضرورة الالتزام بكل معايير الجودة والاعتماد سواء بالمستشفيات أو وحدات طب الأسرة.