وزيرة الصحة: تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي في ببورسعيد مطلع يوليو

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى للقانون الجديد في الموعد المحدد له مطلع شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الاثنين ، فور وصولها للمحافظة، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، لمتابعة التجهيزات الجارية بالمستشفيات ووحدات طب الأسرة، بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعدد من قيادات وزارة الصحة.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد سيبدأ بمرحلة التشغيل التجريبي تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو المقبل، وتنتهى في الأول من سبتمبر، سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما ستشهد تلك المرحلة استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين بالخدمة، مشيرةً إلى أنه جاري تدريب كافة الفرق الطبية والإدارية.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، إلى أنه بدايةً من أول شهر يوليو المقبل، سيتم إدخال المرضى للمستشفيات عن طريق نظام الإحالة من خلال وحدات طب الأسرة، لافتةً إلى أن المستشفيات ستظل تستقبل حالات الطوارئ والحوادث فقط، مشددةً على سرعة فتح ملف الأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين، وناشدةً المواطنين بسرعة التوجه للوحدات التابعين لها حسب التوزيع الجغرافي لمحل السكن، لفتح الملف الطبي وإجراء الكشف الطبي، حتى يتم الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي الخاص بمنظومة تسجيل قاعدة بيانات المنتفعين.

وقالت وزيرة الصحة والسكان إنه سيتم تأمين كافة المنشآت الطبية، مؤكدةً على ضرورة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، تحظى برضا المواطنين. وأشادت وزيرة الصحة والسكان بدعم القيادة السياسية لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، قائلةً "مصر تجتمع على قلب رجل واحد بهدف تطبيق المنظومة الجديدة لتغيير شكل الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، بما يليق بالمواطن المصري".

ومن جانبه أشاد محافظ بورسعيد، بالجهود التي تبذلها الوزارة لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد وفقًا لأعلى معايير الجودة، مؤكدًا تسخير كل إمكانيات المحافظة وتوفير اللوجستيات، بما يساهم في تطبيق المنظومة الجديدة وفقاً لأعلى معايير الجودة.

وعقب انتهاء الاجتماع توجهت وزيرة الصحة والسكان، لتفقد الأعمال الجارية بمستشفيات بورسعيد العام، والرمد، والنصر التخصصي للأطفال، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استهلت جولتها بتفقد مستشفى بورسعيد العام، ووجهت بسرعة الانتهاء من الواجهات بالمبنى القديم، ووجهت أيضًا بالاهتمام بتنسيق الواجهات الخارجية وساحة الانتظار الخارجية ومدخل المستشفى بما يليق بالمنظومة الجديدة.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان تفقدت الأعمال والتجهيزات الجارية بمستشفى الرمد، وأشادت بالتجهيزات الطبية وغير الطبية، مشددةً على سرعة الانتهاء من الأعمال التنسيقية لمدخل المستشفى.

وتابع مجاهد أن وزيرة الصحة والسكان أنهت جولتها بتفقد مستشفى النصر التخصصي للأطفال، مؤكدةً أن التجهيزات الطبية وغير الطبية تتم في المواعيد المحددة، مشيدةً بكافة التجهيزات الجارية بالمستشفى والتي تضاهي أفضل المستشفيات الخاصة.

ولفت مجاهد إلى أنه من المقرر أن تستكمل وزيرة الصحة والسكان جولتها بتفقد باقي المستشفيات صباح غدا الثلاثاء، للوقوف على جاهزيتها، تمهيدا لتطبيق المنظومة الجديدة.