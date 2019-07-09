ترامب يرد على السفير البريطاني لدى واشنطن بعد انتقاده

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بقطع الاتصال مع سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة، بعد أن كشفت البرقيات الدبلوماسية التي جرى تسريبها أن المبعوث وصف إدارة ترامب بأنها "مختلة وظيفيًا" و "غير كفؤة".

وتساءل الرئيس الأمريكي عن السفير كيم داروش، بعد يوم من نشر صحيفة بريطانية تقييمات الدبلوماسي غير الدقيقة للإدارة الحالية في واشنطن، وقال: "أنا لا أعرف السفير، لكنه ليس محبوبًا أو مدروسًا جيدًا داخل الولايات المتحدة. وأضاف: "لن نتعامل معه بعد الآن"، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".

وكانت الوثائق التي نشرت في صحيفة "ميل أون صنداي" خلقت حرجًا بين البلدين الحليفين منذ زمن طويل، وقال مسؤولون بريطانيون إنهم كانوا يبحثون عن الجاني وراء التسريب الذي كان بمثابة إحراج لحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وانتهاكًا كبيرًا للأمن الدبلوماسي.

وشغل السفير دروش منصب مبعوث بريطانيا إلى واشنطن منذ عام 2016، ووصف السّفير البريطاني في الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بأنّهما "غير كفوئين" وبأنّ أداءهما "معطّل بشكلٍ غير مسبوق"، ونُقل عن السّفير كيم داروش في مذكّرات سرّية أُرسلت إلى بريطانيا ونشرتها الصحيفة، قوله إنّ رئاسة ترامب "تتحطّم وتحترق" و"تنتهي بوَصمة عار"، وجاء في إحدى المذكّرات المزعومة المنسوبة إلى داروش "لا نعتقد حقًّا أنّ هذه الإدارة ستُصبح طبيعيةً أكثر، وأقلّ اختلالًا، وأقلّ مزاجيّة، وأقلّ تشظّيًا، وأقلّ طيشًا دبلوماسيًّا".