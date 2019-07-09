الذهب يتراجع 3 جنيهات وعيار 21 بـ 643 جنيها

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، ثلاثة جنيهات، ليباع عيار 24 بـ 735 جنيهًا، مقابل 738 جنيهًا، أمس.

وسجّل عيار 21 نحو 643 جنيهًا، وبيع عيار 18 بقيمة 551 جنيهًا، بينما سجّل الجنيه الذهب 5 آلاف و144 جنيهًا.