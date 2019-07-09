أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثا، لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، لتعزز وتعظم من مستوى الخدمات بما يليق برغبات المواطنين.

أولاً خط القاهرة / الإسكندرية:

متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة.

ثانياً خط القاهرة / السد العالي:

متوسط تأخيرات القطارات كالتالي:

- القاهرة / أسيوط 35 دقيقة.

- أسيوط / أسوان 35 دقيقة.

ثالثاً خط بنها / بورسعيد:

متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة

رابعاً خط طنطا / المنصورة / دمياط:

متوسط تأخيرات القطارات 25 دقيقة.

وقدمت الهيئة في بيان لها اعتذار للمسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وأهابت بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.