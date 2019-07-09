يحدث اليوم| أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث محطة مصر

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الثلاثاء، 9 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم على النحو التالي:

أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث محطة مصر

تنظر محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة

تستعد وزارة الطيران المدني، للتشغيل التجريبي لـمطار العاصمة الجديد، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية.

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لقاء بعنوان "نريد قانون يحمينا"

تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لقاء بعنوان "نريد قانون يحمينا" لمناقشة تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية والفقيرة في مصروبحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب، والسادة الإعلاميين.

انعقاد لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب

تعقد لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، اجتماعًا برئاسة علاء عابد، ومن المقرر استعراض المذكرة الخاصة بموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي محمود، بشأن توفير مترجمين للغة الإشارة بكل قطاعات الدولة التي تتعامل مع الجمهور "أقسام الشرطة – المستشفيات – الهيئات الحكومية"، أو على الأقل توفير منافذ خاصة بهم لتسهيل التواصل معهم.

اجتماعا لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعين، برئاسة النائب هشام عبدالواحد رئيس اللجنة، وحضور عدد من أعضاء لجنة النقل.

الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ينظم ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات بالقاهرة

ينظم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات بالقاهرة تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في الصحافة الرياضية.. ومهارات تغطية البطولات الكبرى".

افتتاح قاعة الاطلاع الرئيسية والبوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

تفتتح وزارة الثقافة، قاعة الاطلاع الرئيسية والبوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور هشام عزمي، وذلك في التاسعة صباحا.

فقرات بانتومايم للأطفال بمركز الهناجر للفنون

تستضيف قاعة مركز الهناجر للفنون فريق "اسمه أيه لفنون الأداء المعاصرة" الذي يقدم مجموعة من فقرات لفن البانتومايم للأطفال ضمن أنشطة المركز لأجازة الصيف، وذلك في الخامسة مساء.

محافظة أسيوط تطلق قوافل طبية بجميع التخصصات

تنطلق بـمحافظة أسيوط قوافل طبية بجميع التخصصات وتستمر حتى الأربعاء 18 ديسمبر 2019 بـ 12 قرية كمرحلة أولى على أن تشمل باقي القرى خلال الشهور المقبلة وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد واستهداف القرى الأكثر احتياجًا وتوفير خدمات الرعاية الكاملة للمواطن المصري.