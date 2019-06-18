أخبار ماتفوتكش| إحالة 14 متهما للمحاكمة الجنائية بحادث قطار محطة مصر

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

إحالة 14 متهما للمحاكمة الجنائية في حادث قطار محطة مصر

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 14 متهما للمحاكمة الجنائية في قضية حادث قطار محطة مصر الذي وقع في شهر فبراير الماضي، وجاء قرار الإحالة بعد انتهاء تحقيقات نيابة شمال القاهرة بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول.

السيسي يعدّل وضع العلم المصري عند النصب التذكاري في بيلاروسيا

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة إلى ساحة النصب التذكاري في العاصمة البيلاروسية "مينسك"، في إطار زيارته لبيلاروسيا، ضمن جولته الأوروبية التي تشمل كذلك رومانيا، وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بساحة النصب التذكاري، ووضع إكليل من الزهور محاطا بالعلم المصري على النصب التذكاري، لكن العلم المصري وضع حول الزهور بطريقة لم تلاقي إعجابا من الرئيس، وعلى الفور، عدّل الرئيس السيسي طريقة وضع العلم المصري حول الزهور.

وفاة محمد مرسي العياط أثناء محاكمته في "التخابر"

توفى محمد مرسى العياط، أمس الإثنين، وذلك في أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر، وكان "مرسي" طلب الكلمة من القاضي وسمح له بالكلمة، وفي عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.

النائب العام: مرسي وصل للمستشفى متوفيا ولا وجود لإصابات ظاهرية بالجثمان

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا أمس حول وفاة محمد مرسي العياط، وذلك في أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر، وقال البيان إن النيابة العامة تلقت إخطار بوفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وأضاف البيان: "أثناء وجود المتهم محمد مرسي وباقي المتهمين بداخل القفص سقط مغشيا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته إلى رحمه الله"، وتابع البيان: "قد أوري التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفي محمد مرسي وجد إنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسيه وحدقتا العينين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية"، واستطرد: "وحضر مرسي للمستشفى متوفيا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى".

واشنطن تنشر صور تورط إيران في حادثة هجوم خليج عمان

في خطوة أخرى تدل على تورط إيران في هجوم خليج عمان، يوم 13 يونيو الجاري، نشر الجيش الأمريكي، صورًا جديدة لقوة من الحرس الثوري الإيراني وهي تزيل لغم لاصق لم ينفجر من الناقلة اليابانية، التي تعرضت للهجوم.

الرئاسة: المستثمرون يرون انخفاض تكلفة العمالة المصرية ميزة اقتصادية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن البنية التحتية لمصر أصبحت تشجع المستثمرين الأجانب والعرب على المجيء إلى مصر، حيث أن شبكة الطرق الجديدة لدينا ربطت جميع أنحاء الجمهورية، وتم أيضًا تطوير الموانئ البحرية والجوية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس لها أهمية كبرى للجانب البيلاروسي، وأضاف "راضي"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن تكلفة العمالة في مصر ومقارنة ذلك بسعر الصرف بين العملة المصرية والعملات الأخرى تُشجع المستثمرين على الاستثمار في مصر سواء بإنشاء مصانع أو قرى سياحية، إلى غير ذلك، حيث يرى المستثمرون أن ذلك ميزة اقتصادية.

"الداخلية" تتيح خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع إلكترونيا

أتاحت وزارة الداخلية بدءا من أمس خدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمي تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى الجمهورية، تأدى الخدمة باستخدام آليات الدفع والتحصيل عن طريق الكروت الائتمانية أو شركات التحصيل غير النقدي، وجرى مراعاة كل المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة وللراغبين في استخدام الخدمة الجديدة يمكنهم من التعرف عليها، واتباع الخطوات الموضحة تفصيلًا على موقع وزارة الداخلية إضافة إلى إمكانية توجه المواطنين لأقسام الشرطة لتسجيل العين المؤجرة.

"الأعلى للإعلام" يحقق مع "ميدو" بتهمة إثارة الفتنة عبر "فيس بوك"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء مدرب نادي المقاصة أحمد حسام، وشهرته "ميدو"، للتحقيق في جلسة الأربعاء المقبل، فيما هو منسوب إليه عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، وأوضح المجلس في بيان عنه، أنّ القرار يأتي بعد نشر إحدى صفحات "فيس بوك" المنسوبة لـ"أحمد حسام"، مواد تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة، وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع التي من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية، خاصة جماهير كرة القدم.

فنانون يهنئون أسرة "الزعيم" بعد وصول خديجة محمد إمام: مبروك يا مو

استقبل الفنان محمد عادل إمام مولودته الأولى "خديجة" من زوجته نوران طلعت، إذ احتفل شقيقه المخرج رامي إمام، بالزائر الجديد، قائلًا: "الحمد لله، وصلت النهارده خديجة محمد إمام.. وأخيرًا بقيت عم"، وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة محمد عادل إمام، وكذلك "رامي" الذي كشف عن سعادته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بأنه أصبح عمًا، إذ قالت الفنانة هند صبري: "مبروك يا حبيبي محمد ورامي عادل إمام"، فيما كتب محمد أسامة "أوس أوس" نجم مسرح مصر: "مبروك يا أحلى عمو في الدنيا"، موجهًا رسالة إلى "هوجان"، بقوله: "مبروك يا بابا يا عسل ولسه يا بيه".

رئيس الزمالك يطالب كهربا بـ20 مليون دولار مقابل الرحيل

هاجم رئيس الزمالك لاعب الفريق محمود كهربا، بسبب عدم التركيز والانشغال بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية: " لو عاوز تمشي يا كهربا أنا مش ممانع بس هات عرض ب4 مليون دولار عشان تطلع إعارة وأنا في انتظارك"، وأكمل: " ولو عاوز يرحل نهائي سوف أوافق أيضا على الفور، وانتظر عرض بمقابل مادي 20 مليون دولار، ويرحل ونتمنى له التوفيق، مطالبا اللاعب بالتركيز في الفترة المقبلة".