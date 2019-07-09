تبدأ وزارة الطيران المدني اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة، بعد الانتهاء من تجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية.

وانتهت وزارة الطيران المدني من التجهيزات الخاصة بالمطار، وأصبح جاهز للافتتاح التجريبي، الذي يبدأ اليوم، كما انتهت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، من استعداداتها داخل مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ففتحت الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر أبوابها استعدادا للتشغيل التجريبي، وتسلمت كافة الأجهزة الأمنية، والجمارك والحجر الصحي موقعها لبدء العمل.

وكان وفد من قيادات وزارة الطيران المدني، تفقد قبل أيام تجهيزات صالتي السفر والوصول، وكاونترات الجوازات، والأسواق الحرة، ومنطقة سير الحقائب، ومهبط الطائرات، وبرج المراقبة الجوية، للوقوف على جاهزية المطار للتشغيل التجريبي، وتوافر كافة الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية بالمطار بالشكل المطلوب.

ويساهم مطار العاصمة الدولي، بشكل كبير في خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن محافظات القناة، كما سيدعم حركة السياحة والسفر، فضلًا عن تخفيف التكدس التشغيلي لمطار القاهرة الدولي.

ويساهم المطار بشكل كبير في تنمية منطقتي السويس والعين السخنة التي تحتوى على الموانئ البحرية وهي: السويس، الأدبية، والعين السخنة، والتي تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار، ومن المخطط لهذه المنطقة إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجيستي وصناعي عالمي وتخلق مناخ استثماري إيجابي يخدم الاقتصاد القومي.