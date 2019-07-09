تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 9 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 1036 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 976 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 90 قضية تموين متنوعة، و87 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وقضيتين إتجار بالمخدرات، وقضية تعاطي مخدرات، وقضية سلاح أبيض، و6 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات، وتنفيذ 321 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.