افتتح المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، دورة مطبقي المبيدات تحت شعار "التدريب من أجل التشغيل" بمركز بدر، بمشاركة 50 متدربا من خريجي المؤهلات المتوسطة والجامعية.

وقال الزواوي، إن هذا البرنامج يعمل على القضاء على الرش العشوائي للمبيدات واستكمال تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات وتطبيقها في المزارع، كما يهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والبيئة، وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين.

وأوضح أن البرنامج ينفذ تحت شعار "التدريب من أجل التشغيل"، ويعمل على توعية العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على صحة الإنسان والحيوان والنبات، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة خارجيا، وترشيد استخدام المبيدات الزراعية، وبعد الانتهاء من البرنامج على مستوى الجمهورية سيجرى إصدار تشريع يجرم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة "مطبقي المبيدات".

وأشار المهندس حسن هيبة مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، إلى ضرورة إعداد وتأهيل مطبقي المبيدات حتى يصبح لديه القدرة على التعامل الآمن والفعال مع مبيدات الآفات الزراعية، وتحقيق عائد اقتصادي جيد وفتح مجالات عمل لدى شباب الخريجين حقيقية لدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام، ويطبق المتدرب ما درسه في هذه الدورة ونقل خبراته إلى جيرانه وأصدقائه من المزارعين حتى يتم الاستفادة بشكل كبير.

وقال الدكتور علي شرشر منسق البرنامج بالمحافظة، إن العدد المستهدف من هذه الدورة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى 50 ألف مطبق مبيدات، موضحا أن برنامج مطبقي المبيدات هو برنامج تقوم به لجنة المبيدات بوزارة الزراعة بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك في دعم الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات لحماية صحة الإنسان المصري والبيئة ودعم الصادرات الزراعية المصرية، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية لمزاولة مهنة تطبيق المبيدات.