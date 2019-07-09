أشاد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بجهود قيادات الوزارة وشركاتها التابعة لافتتاح مطار العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنّ الجميع اجتهد وأبدع ليخرج مطار العاصمة الإدارية للنور خلال فترة وجيزة، وهو إضافة جديدة للمطارات المصرية، ونتمني أن يحظى بقبول المصريين، وأنّه مفتوحا أمام الجميع، وليس حكرا على شركة خاصة أو عامة.

وقال وزير الطيران ردا على سؤال لمحرر جريدة الوطن، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان افتتاح مطار العاصمة الإدارية تجريبيا: "حريصون على التنوع، ومطار العاصمة الإدارية يستقبل بعد قليل إحدى طائرات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران".

وأضاف المصري: "حريصون على وجود وزارة السياحة معنا في جميع فعاليات الوزارة، ونحرص على وجود الشركات الخاصة بجميع المطارات المصرية"، لافتا إلى أنّ الهدف من التشغيل التحريبي يعود لاكتشاف أي معوقات، والتأكد من سلامة جميع الأجهزة بالمطار، قبل تشغيله بشكل كامل أمام جميع الشركات والمواطنين.

ولفت وزير الطيران إلى أنّ افتتاح المطار بأتي تلبية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجّه بالتوسع في إنشاء المطارات، لتسهيل الانتقال من وإلى جميع المحافظات المصرية وتنشيط السياحة، ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد المصري أنّ القاهرة بها 3 مطارات في الوقت الحالي، وهناك اهتمام بربط المطارات المصرية بخط قناة السويس، والمشروعات التنموية بقناة السويس، وخلال السنوات المقبلة سيكون محور قناة السويس واعدا، ولذلك فنحن حريصون على بناء وتخطيط بنية تحتية وأساسية، وحريصون على النظرة المستقبلية لاستيعاب الزيادة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

يقع مطار العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 50 كيلومترا شرقي القاهرة، واستغرقت مدة تنفيذ المطار الفعلية 12 شهرا، وأقيم المبنى الرئيسي على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويتسع لـ300 راكب في الساعة، ويضم 45 مبنى وبرج مراقبة جوي بطول 50 مترا، ويحتوي على ممر بطول 3650 مترا وعرض 60 مترا، وأكتاف الممر تصل إلى 15 مترًا من الجانبين.

ويستقبل مطار العاصمة الإدارية الجديدة الطائرات من الطراز الكبير E4، ويحتوي على 8 مواقف لانتظار الطائرات، ومنطقة انتظار سيارات تسع 500 سيارة و20 أتوبيس، تم تزويده بأنظمة للإنذار الآلي ضد الحريق وللتحكم بالدخول، ويوجد به أنظمة مراقبة بالكاميرات ترصد أدق التفاصيل، ويربط بين طريق (القاهرة - السويس) عن طريق تقاطع حر، ويخدم سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن ومحافظات القناة، ولديه القدرة على استقبال رحلات الشارتر التي لا تهبط في مطار القاهرة.