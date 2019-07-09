13 منحة مقدمة من "أمديست" الأمريكية لجامعة أسيوط

تلقت جامعة أسيوط، 13 منحة دراسية مقدمة من منظمة الأمديست الأمريكية للدراسة بكليات العلوم والهندسة والحاسبات بالجامعة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال، للسيدة كونسي ديرمودي مديرة مشروع المنح المقدمة للجامعات المصرية بهيئة الأمديست، وهبة شعلان مسؤولة التوظيف وشؤون الخريجين ومنح الجامعات الحكومية في الهيئة.

وقال الدكتور طارق الجمال، إن ذلك يأتي في إطار التعاون القائم بين وزارة التعليم العالي والحكومة الأمريكية والتي يجرى في إطارها تقديم منح دراسية للشعب والبرامج الخاصة داخل جامعات مصر الحكومية للطلاب المصريين المتميزين علميا وهو ما تقوم به هيئة الإيمديست ضمن نشاطها في تنمية مهارات الشباب العلمية والثقافية.

وأوضح أن المنح تتضمن الدراسة بالبرامج الخاصة في ثلاث كليات بالجامعة، حيث تشمل 5 منح للالتحاق بكلية العلوم و4 منح للدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات و4 منح للدراسة بكلية الهندسة، وسيجرى المفاضلة بين الطلاب المتقدمين وفقا لمطابقتهم للشروط المعلنة على أن يجرى التقدم للمنح عن طريق التسجيل الإلكتروني على موقع الهيئة.

وأكد الجمال، حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بينها وبين مختلف الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية الدولية مما يكفل تطوير ما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وبحثية من مختلف المجالات لطلابها في المرحلتين الجامعية والدراسات العليا.