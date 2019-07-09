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التكنولوجيا.. حياة جديدة لمهن تنقرض

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افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات لتقييم جدارة المتقدمين للوظائف

افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات لتقييم جدارة المتقدمين للوظائف

رئيس الوزراء يؤكد : لا طريق لتولي الوظائف العامة سوى الجدارة والمهارة والتميز

رئيس الوزراء يؤكد : لا طريق لتولي الوظائف العامة سوى الجدارة والمهارة والتميز

13 منحة مقدمة من "أمديست" الأمريكية لجامعة أسيوط

13 منحة مقدمة من "أمديست" الأمريكية لجامعة أسيوط

النيابة تطالب بأقصى عقوبة لمتهمي حادث "محطة مصر"

النيابة تطالب بأقصى عقوبة لمتهمي حادث "محطة مصر"

عقد برتوكول تعاون بين "الوطن" و"روتاري" في حفل تنصيب فاطمة أبو حطب رئيسا للمنظمة الخيرية بمصر

عقد برتوكول تعاون بين "الوطن" و"روتاري" في حفل تنصيب فاطمة أبو حطب رئيسا للمنظمة الخيرية بمصر

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"تراث الإسكندرية" تنقذ قاعدة "جرانفيل" بحديقة الإسعاف وتكشف عن شخصيته

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