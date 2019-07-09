عقد برتوكول تعاون بين "الوطن" و"روتاري" في حفل تنصيب فاطمة أبو حطب رئيسا للمنظمة الخيرية بمصر

عقد مساء أمس، حفل تنصيب الكاتبة الصحفية فاطمة أبو حطب رئيسا لنادي روتاري كايرو ريڤر نايل لعامي 2019-2020، بإحدى الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة، بحضور محمود مسلم رئيس تحرير موقع الوطن، والدكتور أحمد محمود المدير الفني لجريدة الوطن، وهدى رشوان مدير تحرير موقع "هن"، ومجموعة من أعضاء الأندية الروتارية.

وشهد الحفل توقيع برتوكول تعاون بين "الوطن" و"روتاري"، لتحصد المؤسسة الصحفية على رعاية الإعلامية لأنشطة وفعاليات المنظمة الخيرية، بالإضافة إلى عرض إنجازات الـ"روتاري" خلال 2018- 2019، من بينها إشهار النادي بوزارة التضامن الاجتماعي، وإنشاء وحدة صحية للغسيل الكلوي في مستشفى الدمرداش، وعقد برتوكول بمقدار مليون ونصف مليون لصالح المستشفى العائم.

وتضمنت الفعالية تكريم "مسلم" وبعض القيادات الأندية الروتارية، من بينهم محافظ المنطقة شريف والي، والمحافظ السابق عبد الحميد العوا، الرئيس السابق لـ"روتاري كايرو ريڤر نايل" ماجدة الألفي.

ومن جانبها، قالت "أبو حطب" لـ"الوطن"، أنها تسعى خلال فترة رئاستها على تجشين عدة مشاريع ومبادرات بقرية الشيخ زين العابدين، مركز طهطا بمحافظة سوهاج، التي تعد من المناطق الأكثر فقرًا في مصر، وبدء المرحلة الثانية من مبادرة "لغتنا الجميلة"، التي تهدف إلى الاهتمام باللغة العربية، عن طريق تعرفيهم بفن القصة القصيرة.

واختتم الحفل بتقديم الشاعر الشاب عبد الله حسن، قصيدة عن مصر بعنوان "أنا أتربيت"، فيما قدم عازف الكمان "وليد علام" فقرة موسيقية متميزة، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق والغناء