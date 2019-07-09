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التكنولوجيا.. حياة جديدة لمهن تنقرض

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التضامن.. غدا بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك

التضامن.. غدا بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك

الصحافة الورقية VS المواقع الإلكترونية: البقاء للأقوى

الصحافة الورقية VS المواقع الإلكترونية: البقاء للأقوى

وائل النشار: تنفيذ مطار العاصمة الإدارية الجديد استغرق 12 شهرا

وائل النشار: تنفيذ مطار العاصمة الإدارية الجديد استغرق 12 شهرا

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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "سفاجا - سوهاج"

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