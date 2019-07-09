أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تحت عنوان: "أربعةٌ حُرُمٌ" بمناسبة حلول الأشهر الحُرُم، ولبيان ما تعنيه وأهم الأحكام الفقهية المتعلقة بها.

كما أطلق مركز الأزهر للفتوى هاشتاجين عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، هما "أربعة حرم، والفتاوى الإلكترونية"، وأكد في تدوينة له أنّ العرب قبل الإسلام يقسمون شهور السنة إلى قسمين، أربعة حرم مقدسة، يعظمونها ولا يستبيحون فيها لا قتال ولا ظلم ولا بغي، وباقي شهور السنة ليس لها هذا الحكم، إذ يستباح فيها القتال والغزو والكر والفر، وكانت الشهر الحرم هدنة للعرب يستريحون فيها من عناء القتال، نظرا لطبيعة الحياة التي كانوا يعيشونها في البادية.

وأضاف المركز في تدوينة أخرى، أنّه مع مجيء الإسلام استمرت حرمة هذه الأشهر قائمة حتى الآن وإلى يوم القيامة، فزادها الله تعظيما، ونهى المسلمين عن انتهاك حرمتها، فقال تعالي: "فلا تظلموا فيهن أنفسكم".