أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، حملة "الرياضة تعارف وتآلف" للتعريف بأهمية الروح الرياضة وضرورة ممارسة الرياضة، وتزامنا مع بطولة أمم أفريقية التى تستضيفها مصر.

المرصد: الشباب ينساق التطرف بسبب امتناعه عن ممارسة الرياضة

وأكدت الحملة، في تدوينات لها، أن كثيرا من الشباب المُعرضين عن ممارسة الرياضة وقعوا في براثن أصحاب الفكر المتطرف وانساقوا وراء أفكارهم الهدامة من خلال لجؤهم إلى الحياة الإفتراضية عبر الإنترنت، والتي تروح للعنف من خلال بعض التطبيقات المختلفة.

وأوضحت الحملة في تدوينة أخرى: "تسهم الرياضة في تنمية التفكير الإبداعي لدي الشباب ودحض التفكير التقليدي القائم على السمع والطاعة العمياء، وهو ما يساعدهم على التصدي للتطرف والحماية من الفكار المتطرفة"

وأوضحت الحملة أن "سلامة العقل مرتبطة بسلامة الجسد، وبهذا تكون الرياضة في غالبها الأعم وسيلة من وسائل الحماية من الوقوع في براثن التطرف حيث تهذب خلق صاحبها وتنظم فكرة وتعزز كذلك من مؤشرات السلوك الإيجابي، وتقضي على مظاهر العدوانية والعنف".

وتابعت الحملة: "تتلاشي خلال ممارسة الرياضة كل الفوارق الدينية والجغرافية، وتتلاقي الشعوب المختلفة على قاسم الإنسانية المشترك بين الجميع، ما يقوي روح الأخوة الإنسانية ويحارب دعاوي العنصرية والكراهية"، مبينة أن الإنسان يكتسب من خلال ممارسة الرياضة كثيرا من الخصال الطيبة والصفات الحميدة كتحمل المسئولية والإعتماد على النفس والتعاون مع الآخرين، والعمل بروح الفريق لتحقيق الهدف المنشود والوصول إلى الغاية النبيلة.