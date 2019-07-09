شهد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2021، والمرحلة الثانية في يونيو 2022، بحضور عدد من الوزراء.

وقال المهندس عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنّ وصول ماكينة الحفر العملاقة لمحطة ناصر في الخط الثالث لمترو الأنفاق، يعد استكمال للإنجازات التي تنفذها شركات مصرية وفرنسية ذات خبرة عالمية.

تبلغ تكلفة الجزء الأول من المرحلة الثالثة 30 مليار جنيه، بينما التكلفة الإجمالية للخط الثالث 90 مليار جنيه، ومن المقرر أن يخدم محافظة الجيزة على أن ينتهي خلال 3 سنوات، وفقا لتصريحات مدبولي الصحفية اليوم.

تفاصيل الخط الثالث لمترو الأنفاق.. بدأ منذ 2007

ووفقا لموقع الهيئة القومية لمترو الأنفاق، فتم تحديد مسار الخط الثالث بشكل عام من "إمبابة والمهندسين غرب النيل مارا أسفل النيل إلى جزيرة الزمالك، ثم إلى ميدان العتبة ومناطق العباسية واستاد القاهرة ومصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس لينتهي عند مطار القاهرة الدولي"، ليمتد شرقا للطريق الدائري عـند تقاطعه مـع طريق الإسماعيلية "موقف العاشر من رمضان"، لخدمة المدن الجديدة شرق القاهرة، والقادمين من محافظات "الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، وسيناء"، بينما يمتد غربا حتى منطقة الكيت كات ثم يتفرع منها إلى مناطق إمبابة، للربط مع الطريق الدائري عند محور روض الفرج، ثم شارع جامعة الدول العربية لخدمة منطقة بولاق الدكرور، والربط مع الخط الثاني بمحطة جامعة القاهرة.

وأوضحت الهيئة القومية لمترو الأنفاق أنّه تم تخطيط مسار الخط الثالث كأول خط عرضي في شبكة خطوط مترو انفاق القاهرة الكبرى، إذ يمر مسار الخط من الشرق إلى الغرب قاطعا الخطين الأول والثاني، ليصل طوله إلى 48 كيلو مترا بإجمالي 39 محطة، بينها "26 محطة نفقية، 5 محطات سطحية، و8 محطات علوية"، وجار تنفيذ الخط على 4 مراحل.

وترجع أهمية الخط الثالث لمترو الأنفاق، لرغبة وزارة النقل في خفض المرور السطحي لوسائل النقل الأخرى بما يعادل مليوني رحلة يوميا، ما يساهم في تقليص التكدس والزحام، وربط شرق القاهرة بغربها، كما انّ الخطين الأول والثاني طوليان من الشمال إلى الجنوب، وبذلك يكون الخط الثالث أول خط عرضي، إذ يسمح بتبادل الخدمة معهم، فضلا عن تحقيقه وفر للاقتصاد القومي.

المرحلة الأولى للخط الثالث بمترو الأنفاق

بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الثالث في 7 يوليو 2007، بتكلفة 4.2 مليار جنيه، ليتم افتتاحها في فبراير 2012، إذ بلغ طولها 4.4 كيلو متر، وتتكون من 5 محطات نفقية، هي "العتبة، باب الشعرية، الجيش، عبده باشا، والعباسية"، بينما يتم تبادل الخدمة مع الخط الثاني في محطة العتبة.

المرحلة الثانية للخط الثالث شملت 4 محطات

بدأ تنفيذ المرحلة الثانية في 1 يوليو 2009، وافتتحت في نهاية أبريل 2014، وبلغ طولها 7.7 كيلو متر، وتكونت من 4 محطات نفقية، هي "معرض القاهرة، الاستاد، كلية البنات، والأهرام"، واستخدمت فيها ماكينات الحفر العميق "نفرتيتي، وإيمحوتب".

المرحلة الثالثة للخط الثالث.. الأكبر وتتكون من 3 أجزاء

بينما تعتبر المرحلة الثالثة الأكبر والأضخم وتتم على 3 أجزاء بـ15 محطة، ويبلغ طولها نحو 17.7 كيلو متر، وشهدت توقيع بروتوكول تعاون مع الحكومة الفرنسية لتمويل الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث بـ344 مليون يورو.

ويتكون الجزء الأول 3A، الذي يصل طوله 4 كيلو مترات بـ4 محطات نفقية، هي "ناصر، ماسبيرو، الزمالك، والكيت كات"، بينما الجزء الثاني 3B، الذي يبلغ طوله 6.6 كيلو متر، ويشمل 6 محطات "واحدة نفقية، و2 سطحية، و3 علوية"، وهي "السودان، إمبابة، البوهـي، القومية العربية، الطريق الدائري، والمحطة التبادلية عند محور روض الفرج"، فضلا عن الجزء الثالث 3C، الذي يبلغ طوله 7.1 كيلو متر، لـ5 محطـات "3 نفقية و1 علوية و1 سطحية"، هي "التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول، بولاق الدكرور، وجامعة القاهرة".

وأشارت الهيئة إلى أنّه نظرا لتغير الظروف الاقتصادية في البلاد ولمواكبة الزيادة السكانية، تم تعديل مسار المرحلة الثالثة ليمتد إلى ما بعـد محطة الطريق الدائري عند ورشة العمرة الخفيفة على جسر علوي وحتى محطة محور روض الفرج في مسار سطحي، ومن بعـد محطة بولاق الدكرور على جسر علوي حتى محطة جامعة القاهرة، ما أسهم في تقليص تكلفة تنفيذ المرحلة بما يعادل 2.8 مليار جنيه.

المرحلة الرابعة للخط الثالث.. تضم 15 محطة

أما المرحلة الرابعة التي يصل طولها 18.17 كيلو متر فتضم 15 محطة، وتمتد من محطة هارون بمصر الجديدة في مسار نفقي للألف مسكن وعين شمس حتى محطة النزهة 1 ثم جسر السويس وعمر بن الخطاب والحرفيين حتى محطة السلام "المستشار عدلي منصور"، قرب موقف العاشر في مسار علوي، وفرع آخر من محطة هارون حتى صالة الركاب 3 بمطار القاهرة في مسار نفقي، على أن يتم إنشاء محطة تبادلية لوسائل النقل المختلفة مع خط المترو بشرق القاهرة لخدمة المدن الجديدة "العاشر من رمضان، الشروق، بدر، والعبور".