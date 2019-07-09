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أرقام كارثية.. كشف حساب لاعبي منتخب مصر

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 قافلة طبية من المركز القومى للبحوث لعلاج أبناء محافظة الغربية

 قافلة طبية من المركز القومى للبحوث لعلاج أبناء محافظة الغربية

بدء تلقي طلبات التقديم بمشروع "شارع مصر" بمدينة 6 أكتوبر

بدء تلقي طلبات التقديم بمشروع "شارع مصر" بمدينة 6 أكتوبر

افتتاح أول أجزاء المرحلة الثالثة للخط الجديد بالمترو ديسمبر 2021

افتتاح أول أجزاء المرحلة الثالثة للخط الجديد بالمترو ديسمبر 2021

وزيرة الاستثمار ورئيس وزراء تنزانيا يفتتحان منتدى الأعمال المصرى التنزاني

وزيرة الاستثمار ورئيس وزراء تنزانيا يفتتحان منتدى الأعمال المصرى التنزاني

مصر وألمانيا تبحثان المشروعات المستقبلية لـ2019

مصر وألمانيا تبحثان المشروعات المستقبلية لـ2019

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نقص اليود يتسبب في قصور الغدة الدرقية

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بعد استقالة "باباجان".. محلل تركي: الحزب الحاكم سيواجه موجة انشقاقات

بعد استقالة "باباجان".. محلل تركي: الحزب الحاكم سيواجه موجة انشقاقات

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6 نصائح لـ"الفلاحين" في "الموجة الحارة": "أجلوا زراعة الطماطم والكوسة"

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مواطنون: «سواقين التوك توك غلّوا الأجرة».. والسائقون: «عاوزين تسعيرة»

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