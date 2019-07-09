افتتاح أول أجزاء المرحلة الثالثة للخط الجديد بالمترو ديسمبر 2021

قال المهندس عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنّ وصول ماكينة الحفر العملاقة لمحطة ناصر في الخط الثالث لمترو الأنفاق، يعد استكمال للإنجازات التي تنفذها شركات مصرية وفرنسية ذات خبرة عالمية.

وأضاف والي في احتفالية وصول الماكينة للمحطة قبل قليل، بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 3 وزراء واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنّه من المخطط افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو في ديسمبر 2021، والمرحلة الثانية في يونيو 2022.

وأوضح والي أنّه جار استكمال المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، والتي تصل حتى محطة عدلي منصور، إضافة إلى العمل في القطار الرابط بين السلام والعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يكون مرتبطا بمحطة عدلي منصور في الخط الثالث للمترو.