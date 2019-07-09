"الشباب والرياضة" تلتقي المتقدمين لبرنامج "مشواري" في أسيوط

قال محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، إن وفدًا برئاسة يسرية رجب مدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الشباب والرياضة، وحضور سماح يعقوب مسئول النشء والشباب بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، ومريم سليمان، وأنواردا شاندران مسؤولي التنمية البشرية بشركة "أرامكس"، قاموا بإجراء مقابلات شخصية للمستفيدين من برنامج "مشواري"، للمهارات الحياتية والمشورة المهنية من سن 18 لـ24 من الجنسين، وذلك بمركز شباب ناصر لتأهيل الشباب لسوق العمل.

تقدم 45 شابا.. واختيار 10 من المتميزين

وتقدم 45 مستفيدا من الشباب والفتيات، ليتم اختيار 10 من الشباب المتميز وتدريبهم مجانًا من قبل الشركة لمدة شهر بداية من 21 يوليو لتأهيلم لسوق العمل.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، إلى أن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط يؤكد على ضرورة تنمية المهارات الحياتية والمهنية للنشء والشباب لإعداد جيل جيد يكون قادر على قيادة المستقبل، مشيدا بمبادرات الشباب والرياضة لدعم وتهيئة الشباب بما يتماشى مع محور بناء الإنسان الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منوهًا عن إطلاق برنامج "مشواري" لتهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر من خلال تنمية المهارات الحياتية وخدمة المشورة المهنية للنشء والشباب.