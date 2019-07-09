عاجل.. المفوضية الأوروبية تطالب إيران بالتوقف عن خرق الاتفاق النووي

طالبت المفوضية الأوروبية من إيران، بالتوقف عن اتخاذ خطوات إضافية لخرق الاتفاق النووي، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أعلن أمس أنّ طهران تستعد للخطوة الثالثة في الاتفاق النووي بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما الثانية، موضحا أنّ هذه الخطوة ستكون أكثر قوة وعزما وفقا للظروف، وأنّ إيران ترفض إضافة أو حذف أي كلمة في الاتفاق النووي، وتطالب الدول الموقعة بتنفيذه بشكله الحالي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ واشنطن حال أرادت العودة إلى الاتفاق النووي، فعليها أنّ ترفع وبشكل عاجل وقطعي العقوبات عن طهران، وأنّ توقف حربها الاقتصادية ضد إيران، وأنّ تجلس في الزاوية في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق.