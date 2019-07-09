بعد مرور 7 أعوام على إطلاق الخط الثالث لمترو الأنفاق، شهد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط المقرر الانتهاء منها في ديسمبر 2021، والمرحلة الثانية في يونيو 2022، بحضور عدد من الوزراء.

وقال المهندس عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنّ وصول ماكينة الحفر العملاقة لمحطة ناصر في الخط الثالث لمترو الأنفاق، يعد استكمال للإنجازات التي تنفذها شركات مصرية وفرنسية ذات خبرة عالمية.

وتصل تكلفة الجزء الأول من المرحلة الثالثة 30 مليار جنيه، بينما التكلفة الإجمالية للخط الثالث 97 مليار جنيه، ومن المقرر أن يخدم محافظة الجيزة على أن ينتهي خلال 3 سنوات، وفقا لتصريحات مدبولي الصحفية اليوم.

ويعتبر مترو الأنفاق ثاني أهم وسيلة نقل مهمة في مصر، والعمود الفقري للمواصلات في القاهرة، إذ إنّ الخط الأول الذي افتتح في 27 سبتمبر 1987، أول مترو أنفاق في أفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة العربية، ليشهد في الأعوام الأخيرة عدة تطورات ضخمة.

وبافتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الجديد، ما زال ينتظر العديد من المراحل لمترو الأنفاق، إضافة إلى الخطوط الرابعة والخامسة والسادسة، فضلا عن القطار المكهرب، كأبرز المشروعات المستقبلية التي تجريها شبكة مترو الأنفاق بالتعان مع الوزارت والجهات المعنية.

بعد افتتاح المرحلة الثالثة.. تفاصيل الخط الثالث لمترو الأنفاق

تعرف على المرحلة الثالثة من مترو الخط الثالث

المرحلة الثالثة تتم على 3 أجزاء بـ15 محطة، ويبلغ طولها نحو 17.7 كيلو متر، وشهدت توقيع بروتوكول تعاون مع الحكومة الفرنسية لتمويل الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث بـ344 مليون يورو.

ويتكون الجزء الأول 3A، الذي يصل طوله 4 كيلو مترات بـ4 محطات نفقية، هي "ناصر، ماسبيرو، الزمالك، والكيت كات"، بينما الجزء الثاني 3B، الذي يبلغ طوله 6.6 كيلو متر، ويشمل 6 محطات "واحدة نفقية، و2 سطحية، و3 علوية"، وهي "السودان، إمبابة، البوهـي، القومية العربية، الطريق الدائري، والمحطة التبادلية عند محور روض الفرج"، فضلا عن الجزء الثالث 3C، الذي يبلغ طوله 7.1 كيلو متر، لـ5 محطـات "3 نفقية و1 علوية و1 سطحية"، هي "التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول، بولاق الدكرور، وجامعة القاهرة".

ولتغير الظروف الاقتصادية في البلاد ولمواكبة الزيادة السكانية، تم تعديل مسار المرحلة الثالثة ليمتد إلى ما بعد محطة الطريق الدائري عند ورشة العمرة الخفيفة على جسر علوي وحتى محطة محور روض الفرج في مسار سطحي، ومن بعد محطة بولاق الدكرور على جسر علوي حتى محطة جامعة القاهرة، ما أسهم في تقليص تكلفة تنفيذ المرحلة بما يعادل 2.8 مليار جنيه، وفقا للهيئة.

تعرف على المرحلة الرابعة للخط الثالث

أما المرحلة الرابعة التي يصل طولها 18.17 كيلو متر فتضم 15 محطة، وتمتد من محطة هارون بمصر الجديدة في مسار نفقي للألف مسكن وعين شمس حتى محطة النزهة 1 ثم جسر السويس وعمر بن الخطاب والحرفيين حتى محطة السلام "المستشار عدلي منصور"، قرب موقف العاشر في مسار علوي، وفرع آخر من محطة هارون حتى صالة الركاب 3 بمطار القاهرة في مسار نفقي، على أن يتم إنشاء محطة تبادلية لوسائل النقل المختلفة مع خط المترو بشرق القاهرة لخدمة المدن الجديدة "العاشر من رمضان، الشروق، بدر، والعبور".

الخط الرابع للمترو.. يربط 6 أكتوبر بوسط البلد

الخط الرابع لمترو الأنفاق أحدث مشروعات الهيئة، التي أكدت أنّه أفضل الوسائل لربط مدينة السادس من أكتوبر بوسط العاصمة وأطرافها الأخرى، وبالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية في الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة عبر شبكة مترو الأنفاق، والذي يتم تنفيذه على مرحلتين.

يبلغ طول المرحلة الأولى للخط الرابع 19 كيلو مترا وتشمل 17 محطة، وتمتد من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" قرب مدينة 6 أكتوبر، مرورا بمحطة الملك الصالح لتقاطع مع الخط الأول، وصولا إلى محطة عمرو بن العاص بنهاية المرحلة الأولى، لتربط محافظة القاهرة والجيزة ومدينة أكتوبر.

أما المرحلة الثانية فيبلغ طولها 23 كيلو مترا، وتشمل 20 محطة، تبدأ من محطة عمرو بن العاص وحتى القاهرة الجديدة، حيث يصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري، وشمال مصر السويس الصحراوي.

الخط الخامس لمترو الأنفاق.. يربط مدينة نصر بالساحل

ومن المشروعات المستقبلية للمترو الخط الخامس، الذي يبدأ مـن منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر ليتقاطع مع الخط الثالث في محطة هارون، ثم أسفل شارع أبوبكر الصديق بمصر الجديدة، ويقطع أسفل شارع جسر السويس ليتقاطع مع ميدان ابن الحكم، ويستمر ليتقاطع مع الخط الأول للمترو في محطة حلمية الزيتون، ويستمر حتى ميدان المطرية ثم يتجه إلى شارع الأميرية، ليتقاطع مع الخط السادس فى ميدان السواح حتى ميدان الخلفاوي، ليتقاطع مع الخط الثاني في محطة الخلفاوي ثم شارع جسر البحر، مرورا بكوبري الساحل حتى منطقة الساحل نهاية هذا الخط بطول 24 كيلو مترا و17 محطة.

الخط السادس للمترو.. يصل إلى طريق العين السخنة

في 11 يوليو 2017، وقع الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، مذكرة تفاهم مع شركة "بمباردييه" الكندية، لإعداد الدراسات والتصميمات وإنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، المقرر أن يصل منطقة الخصوص شمالا عند مخرج 18 من الطريق الدائري ثم يتجه جنوبا بمحازاة ترعة الإسماعيلية في مسار علوى حتى منطقة شرق شبرا الخيمة، ويستمر حتى ميدان السواح ثم شارع بورسعيد ويتقاطع مع الخط الأول في غمرة ثم ميدان السيدة زينب، ثم يمتد ليتقاطع مع الخط الرابع بمحطة عمرو بن العاص ثم يستمر إلى المعادي الجديدة بمنطقة القمر الصناعي، لينتهي عند التقاء الدائري الأوسطي مع طريق العين السخنة، ويخدم 24 محطة بينها 12 نفقية، و12 علوية، ويساعد في تخفيف الضغط عن الخط الأول للمترو.

تفاصيل قطار العاشر المكهرب

قطار العاشر المكهرب المرتبط بالعاصمة الحكومية الجديدة، أحد المشروعات الكبرى التي يجري الاستعداد لها، حيث يبدأ مساره من محطة عدلي منصور التبادلية مع الخط الثالث للمترو موازى طريق (القاهرة - الإسماعيلية) الصحراوي، ليربط المدن بشرق القاهرة من "السلام، العبور، المستقبل، الشروق، بدر، والعاشر من رمضان"، ثم يتفرع شمالا بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وفرع أخر جنوبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

يبلغ طول المرحلة الأولى منه نحو 67.5 كيلو متر لـ11 محطة، بينها "10 سطحية وواحدة علوية"، وتبدأ شمالا من بعد محطة العاشر حتى مدينة بلبيس وجنوبا من العاصمة الإدارية الجديدة، حتى يتبادل الخدمة مع خط القطار السريع (العلمين الجديدة - العين السخنة) المزمع تنفيذه.

ويأتي القطار ضمن مشروع تعاوني بين وزارة النقل والمواصلات ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة "أفيك" الصينية، على أنّ يجري تنفيذه خلال عامين، وتبلغ تكلفته مليارا و254 مليون دولار، بينها 793 مليون دولار كقرض مقدم من الشركة الصينية، على أن يخدم 340 ألف راكب يوميا، ومن المتوقع أنّ تتراوح أسعار التذاكر بين 10 و12 جنيها، بحسب بيان وزارة النقل.