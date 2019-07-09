تناقش لجنة التعليم بمجلس النواب، في اجتماعاتها، الأيام المقبلة، مشروع بتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، المقدم من الحكومة.

ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة وتتضمن تنظيم علاقة الأشخاص الاعتبارية في إنشاء الجامعات الأهلية، وتنص على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية: "يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء".

يذكر أن، نص المادة "11" القائم من القانون ينص على إجازة إنشاء الجامعات الأهلية بناء على طلب شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو منهما معا.

ويشار إلى أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، كان أحال التعديل المقدم من الحكومة إلى اللجنة البرلمانية المخصة.