أوشكت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على الانتهاء من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، بعد حسم عدد من المواد المهمة أمس، أبرزها الموافقة على صرف "بدل بطالة" للعاطلين طبقا لإجراءات وقواعد معينة.

من جانبه قال سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، إنّ تأمين البطالة يُطبق على العمال المرتبطين بعقود عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، شرط أن تكون علاقة العمل منتظمة وبعقود، موضحا أنّ استثناء العمالة الموسمية والمؤقتة من تأمين البطالة، سببه أنّهم لا يرتبطون بعلاقة عمل وعقود.

وأضاف رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص أنّ هناك فرق بين مساعدات البطالة التي تطبق في بعض الدول، وتأمين البطالة، فالأخير مخصص للعامل الذي ترك العمل لظروف معينة ومرتبط بعقود عمل، شرط ألا يكون ترك العمل برغبته.

وأوضح عبدالهادي أنّ القانون الحالي ينص على أنّ تعويض البطالة 60% من الأجر التأميني وليس الشامل، أما في القانون الجديد التعويض يصل إلى 75% من أجر الاشتراك وبالتالي الاستفادة أكبر، وسيتم إنشاء حساب خاص لصالح بدل البطالة.

وكشف المستشار أحمد الشحات مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، خلال كلمته في اجتماع لجنة القوى العاملة، عن أنّ توقيع العامل على استمارة 6 قبل التعاقد، كانت سببا في عدم الاستفادة من تأمين البطالة.