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التكنولوجيا.. حياة جديدة لمهن تنقرض

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ندوات حول تكييس النخيل في الوادي الجديد

ندوات حول تكييس النخيل في الوادي الجديد

ضبط عاطلين يروجان عملات مزورة في الدقهلية

ضبط عاطلين يروجان عملات مزورة في الدقهلية

البرلمان يوافق على تعديلات المحاكم الاقتصادية ويؤجل التصويت النهائي

البرلمان يوافق على تعديلات المحاكم الاقتصادية ويؤجل التصويت النهائي

خالد سليم يبدأ تصوير مسلسل "بلا دليل" مع سينرجي

خالد سليم يبدأ تصوير مسلسل "بلا دليل" مع سينرجي

عبد العال: "الاقتراب من الإيجارات السكنية تعدي على سلام المجتمع"

عبد العال: "الاقتراب من الإيجارات السكنية تعدي على سلام المجتمع"

تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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تزامنا مع تشغيل المطار الجديد.. مشروعات تم افتتاحها في العاصمة الإدارية

ملاعب «كان 2019»: 6 تحف فنية أبهرت المنتخبات المشاركة

ملاعب «كان 2019»: 6 تحف فنية أبهرت المنتخبات المشاركة

«آية» تدق الشماسى فى «سوق الجمعة»: قص وخياطة

«آية» تدق الشماسى فى «سوق الجمعة»: قص وخياطة

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