تصدرت الفنانة نشوى مصطفى، تريند يوتيوب في مصر، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد طرح أغنية "أجمل واحد في الكون"، التي أعدتها لغنائها في حفل زفاف ابنها "عبد الرحمن".

أغنية أجمل واحد في الكون، حققت أكثر من 750 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة، وذلك في أولى تجارب نشوى مصطفى الغنائية.

وقالت نشوى مصطفى لـ"الوطن": "لم أتوقع أن أكون تريند، واتفاجأت أمس في أول ساعة إنها حققت 56 ألف مشاهدة، ونمت وصحيت أصبحت تريند نمبر وان، وأنا أعرف إن تريند رقم واحد، كان دائما متصدر فيه محمد رمضان، ومعنى إن الأغنية توصل لهذا المستوى، فهذا شيء يسعدني جدا، ومكانش في دماغي".

الفنانة جعلت المفاجأة لابنها في حفل زفافه، "أغنية"، توجه من خلالها رسائل تهديد لزوجته بشكل فكاهي، حيث شملت بعض كلماتها: "نصيحة صريحة.. ركزي معايا كام ثانية.. أنا هبقى ماما التانية".

وأضافت نشوى مصطفى: "أسعدني جدا أن صدى الأغنية وصل للخليج، لي صديق هناك يدعى الدكتور حبيب غلوب، نشر الفيديو عبر حسابه الخاص، وحقق نسبة مشاهدة عالية جدا".

وتواصل الفنانة، حديثها لـ"الوطن": "جاءت لي الفكرة من فيديوهات الأفراح التي أشاهدها، أغاني من أخوات العريس أو العروسة، وأصحابهم، وده شجعني إني أعمل أغنية، أكون من خلالها أول حَمَا تُغني لمرات ابنها".

واستطردت: "اتصلت بأحمد ومحمد البيسة، وقلت لأحمد: أريد عمل أغنيه لابني في فرحه، على أنغام أغنيه الشاب خالد، ووصَّلني بكاتب الأغاني أحمد المليجي، وكان مُصِرّ وقتها أن يكون إيقاع الأغنية شعبي، ورفضت، بحكم إن ابني جامعة أمريكية، وأصدقائه سيحضروا زفافه، فكنت عاوزه حاجه شيك".

وأكملت: "وبالفعل تم كتابة الأغنيه على نفس الإيقاع الذي أريده، وعملنا ورشة عمل، وأضفت للأغنيه أجزاء من عندي، عن عدم حب ابني للسبانخ والبسلة، وأضفت ابني عماد الغالي، وموضوع الزمالك، لأني مجرباه مع باباه، لو اتغلب الزمالك يعاملني في البيت كأني أنا المدرب".

وأشارت إلى أنها تتابع ابنها "عبد الرحمن" وزوجته "منه" اللذان يقضيان شهر العسل حاليا في مالي، لافتة إلى أنهما حتى الآن لم يعلما بصدى حفل زفافهما والأغنية أيضا.