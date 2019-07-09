تستخدم ميليشيات طرابلس مراكز إيواء المهاجرين كمقار لتخزين السلاح والعتاد وتحولها إلى مراكز لتدريب عناصرها على القتال، وذلك بحسب تقرير مصور أوردته قناة "مداد نيوز" السعودية، والذي أكد أن ميليشيات طرابلس أخرجت المهاجرين من مراكزهم وأمرتهم بحمل السلاح، ويوجد حاليا في ليبيا نحو 6 آلاف لاجئ ومهاجر محتجزين في مراكز تحت سيطرة ميليشيات طرابلس.

وكشف شخص سوداني يُدعى مبارك سوداني الجنسية، ويُعد أحد المهاجرين لليبيا، تفاصيل تجنيدهم بالإجبار في صفوف ميليشيات طرابلس الإرهابية، حيث قال في التقرير "أنا مبارك أحمد يوسف، مولود في 2001، أنا سوداني الجنسية، في بير غنم جنوب طرابلس يعطونا سلاح وفلوس، فيه شخص اسمه زكريا وفيه شخص ليبي اسمه نور الدين اعطونا فلوس وقالوا عشان تحارب الجيش الليبي".

ونقلت ميليشيات طرابلس، وفق التقرير، بعض المهاجرين إلى قواعد عسكرية حول المدينة للمشاركة في القتال ضد الجيش الليبي، ويشعر عدد كبير من المهاجرين داخل مواقع عسكرية في مدينة تاجوراء شرقي طرابلس بالقلق من أنهم سيصبحون ضحايا أو أهدافا بعد إجبارهم على دعم الميليشيات المسلحة، كما أقر كثير منهم أنه جرى الإتجار بأعضاء بعضهم.

وأكد التقرير، أنه "لا تقف الميليشيات المتطرفة عند هذا الحد، فهي تستخدم ورقة أخرى للمهاجرين لتحقيق ابتزاز اقتصادي، فمن خلالهم تلوح لأوروبا بأنها على موعد مع موجات من المهاجرين، وتضغط تلك الميليشيات على أوروبا للحصول على مخصصات مالية مقابل منع المهاجرين من الوصول إلى سواحل المتوسط، وذلك في سيناريو مشابه تماما للابتزاز الذي استخدمته تركيا للضغط على أوروبا إبان الحرب السورية".