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التكنولوجيا.. حياة جديدة لمهن تنقرض

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صور.. فيراري الخارقة تواصل نجاح F12 بيرلينيتا بـ812 سوبر فاست

صور.. فيراري الخارقة تواصل نجاح F12 بيرلينيتا بـ812 سوبر فاست

 بالصور.. إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة بأسوان

 بالصور.. إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة بأسوان

افتتاح 3 محطات مترو جديدة آخر 3 أشهر بـ2019

افتتاح 3 محطات مترو جديدة آخر 3 أشهر بـ2019

محافظ الإسماعيلية يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في تأمين كان 2019

محافظ الإسماعيلية يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في تأمين كان 2019

أبو حامد: لست مع تطبيق قانون الإيجار لغير الأغراض السكنية

أبو حامد: لست مع تطبيق قانون الإيجار لغير الأغراض السكنية

"الأدنى للأجور": 3500 جنيه للدرجة الأولى و2000 لـ"السادسة" و7 آلاف لـ"الممتازة"

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تزامنا مع تشغيل المطار الجديد.. مشروعات تم افتتاحها في العاصمة الإدارية

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