التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مع أهالي القرية الرابعة لقرى درب الأربعين بمركز باريس، وذلك لبحث ومناقشة مشكلة تسرب الفتيات من التعليم على أرض الواقع وإيجاد حلول لها.

وقالت نائب المحافظ، إن ذلك جاء خلال جولتها التفقدية للقرية، بحضور يوسف مرزوق، رئيس المركز وعبير متولي، مقررة المجلس القومي للسكان وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأضافت نائب المحافظ، أن مشكله التسرب من التعليم تزيد من معدلات الأمية والجهل والبطالة وتضعف البنية الاقتصادية والإنتاجية للمجتمع والفرد، كما تفرز للمجتمع ظواهر خطيرة كالزواج المبكر، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم المشكلات الاجتماعية، حيث وجهت بضرورة مواجهه تلك المشاكل من خلال مواصلة التعليم خاصة للفتيات الذين يعدون بمثابة النواة الحقيقية للتركيبة المجتمعية لمستقبل الدولة، لافتًة الي، أن غالبية النماذج المشرفة للفتيات بالمحافظة الذين حصلوا على مراكز علمية متقدمة هم من أبناء القرى البسيطة.

وأشارت إلى أن حملة التعليم التي أطلقها المجلس، تحت رعاية محافظ الإقليم، مستمرة، وبمشاركة مديرية التربية والتعليم، ستجوب كافة القرى بالمحافظة لتحقيق أهدافها.

كما تفقدت محطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بالقرية الرابعة بقرى درب الأربعين بمركز باريس التي تبلغ قدرتها 500 ك/وات بتكلفه 10 ملايين جنيه، والتي جرى إنشائها لمساعدة مولد الطاقة الكهربائية المقام بالقرية لتوفير خدمة الكهرباء للقريتين الثالثة والرابعة.

وقالت نائب المحافظ، خلال تفقدها لأقسام المحطة التي تم تصميمها بأحدث الوسائل التكنولوجية بخدمه التحكم الإلكتروني عن بعد في التشغيل والإيقاف، إن هذه المحطة توضح حجم الاستهلاك والفائض بالمحطة.

وأضافت أنها تفقدت محطة تحلية وتنقية مياه الشرب المقامة شمال القرية، والتي جرى إقامتها لتحلية مياه الآبار ذات الملوحة العالية وتوفير مياه شرب نقيه للمواطنين بالقريتين الثالثة والرابعة، بتكلفة 6 ملايين جنيه لتوفر مقدار 200م3 من المياه لأهالي القرية.